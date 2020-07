Top 14 et Pro D2 : découvrez le calendrier pour la saison 2020-2021

France

Le calendrier 2020-2021 du Top 14 et de la Pro D2 a été validé et dévoilé ce mercredi par la Ligue Nationale de Rugby. Le coup d'envoi sera donné le 4 septembre 2020 pour la Pro D2 et le 5 septembre pour le Top 14. La saison est à suivre sur l'antenne de France Bleu et sur francebleu.fr.