Top 14 - Défaite et sérieuses blessures : sale soirée pour le CA Brive à Toulon

Brive-la-Gaillarde, France

Une sale soirée pour le CA Brive ! Ce samedi soir, et après deux week-ends sans match, le CAB s'est incliné 34-17 à Toulon pour la 15e journée de Top 14. Deçevant alors que les Corréziens ont longtemps tenus tête au RCT (17-10 à la mi-temps, avant que Toulon accélère en deuxième période).

Olding, Fa'aso'o et Cerqueira blessés

Mais, l'important est surtout ailleurs pour les Brivistes. Car trois sérieuses blessures sont venues ternir la rencontre dans les rangs corréziens. Touché à l'épaule et sorti à la 27e minute, Stuart Olding souffre de " l'acromio-claviculaire " selon Jeremy Davidson. Plus sévère encore la blessure de Steevy Cerqueira à la 35e minute après une touche. En retombant au sol, le sauteur du CAB s'est donné une grave blessure à la cheville. " Une luxation ou une fracture, on ne sait pas encore " dit le manager du CAB alors que le 3e ligne a été évacué à l'hôpital de la ville.

Steevy Cerqueira est sorti sur civière © Radio France - Nicolas Blanzat

Enfin, Sooty Fa'aso'o, entré en jeu à la place du Cerqueira à la 35e, est ressorti du terrain à la 66e. " Il s'est cassé un doigt " à la main gauche, a confirmé Jeremy Davidson. De très mauvaises nouvelles pour les deux prochaines échéances du CAB : dans une semaine à domicile contre Agen, concurrent direct au maintien, et dans deux semaines toujours à domicile contre Lyon. Il faut y rajouter l'absence de Peni Narisia pour défier le SUA : en écopant de son troisième carton jaune de la saison, le talonneur fidjien sera automatiquement suspendu pour recevoir les Agenais.

Bayonne et Pau ont perdu

Finalement, les bonnes nouvelles de la soirée étaient ailleurs pour Brive. Avec les défaites (avec le point du bonus défensif) de Bayonne à Montpellier et de Pau contre Clermont. Le CAB garde ainsi ses distances avec ces concurrents directs au maintien.

La 15e journée

Le classement