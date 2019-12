Top 14 : L'UBB piège la Section Paloise au Hameau (27-23)

Pau, France

La belle révolte des joueurs de la Section en fin de match n'aura pas suffi à battre l'UBB, qui a retrouvé la place de leader de Top 14. Les Palois s'inclinent finalement 27-23, sans avoir jamais pu rattraper le gros coup sur la tête pris en milieu de deuxième mi-temps.

Encore une faillite en touche

Une défaite frustrante car les joueurs de la Section laissent échapper de nombreuses occasions uniquement sur des erreurs de touches, sept tout au long du match. En première mi-temps les Palois vont jusqu'à perdre trois touches en vingt minutes et perdent la main sur le match après une première pénalité d'Hastoy (3-0, 14e) avec un premier essai girondin signé Higginbotham et une pénalité de Jalibert (3-10, 29e), alors même que l'UBB est en infériorité numérique (carton jaune à Lamerat pour un placage retourné, 18e). Le match qui était parti sur un tempo rythmé va se calmer avant la réaction paloise et l'essai de Vincent Pinto transformé par Hastoy (10-10, 32e). Le nouveau coup dur tombe juste après la sirène de la mi-temps : essai de Cordero sur une relance de 80 mètres (41e) qui redonne l'avantage à l'UBB à la pause, 15-10.

Au retour des vestiaires les défauts palois sont toujours là. Beaucoup de touches échappées et des en-avants qui témoignent de quelques maladresses. Cordero signe un doublé sur un nouveau contre assassin (13-20, 49e), et un essai de pénalité pour les Unionistes rend un hypothétique retour très compliqué (13-27, 60e). Mais la Section a de l'orgueil, et elle est poussée par les spectateurs du Hameau très nombreux : 16.153 spectateurs, le record de l'année 2019. Daniel Ramsay ramène les siens à portée grâce à un essai en force (20-27, 67e), et la révolte fini par payer en toute fin de match, longtemps après la sirène encore une fois. Sur une ultime pénalité, les Palois font le choix de la raison et les trois points qui permettent d'arracher le bonus défensif.

Un point précieux qui permet à la Section Paloise de gagner deux places au classement, et passer 10e, à égalité de points avec l'Aviron Bayonnais et Castres.