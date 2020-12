Top 14 : déjà un match de la peur pour la Section Paloise contre Castres

Difficile de savoir si une Section Paloise avertie en vaut deux. Reste que les principaux voyants sont à l'orange côté béarnais avec une série de cinq défaites en cours et un classement qui s'en ressent, 11e. Dans le contenu néanmoins les deux co-manageurs et leurs ouailles se veulent plus positifs, les trois derniers matchs au Racing, contre Toulouse et à Toulon ont montré des séquences encourageantes. Mais également des failles récurrentes serait on tenté de répondre. Contre Castres qui n'est pas au mieux non plus (12e), la Section Paloise doit accrocher cette victoire qui lui permettrait de commencer à remonter la pente.

Des Castrais pénibles, mais pas que...

À quoi s'attendre face au Castres Olympique ? À un gros combat répondent de concert tous les joueurs palois interrogés. Le CO, cette équipe au jeu parfois vu comme restrictif et passée maître dans l'art de faire déjouer son adversaire. Vous avez dit pénible ? "Pénible ce n'est pas péjoratif, juge le co-manager palois Nicolas Godignon, je trouve ça même plutôt valorisant. Ça veut dire une équipe qui perturbe énormément la conquête adverse, qui est très dense très proche des zones d'affrontement, qui réduit le temps de manipulation du ballon, ça met de suite beaucoup de pression sur la capacité gestuelle à se sortir d'une situation. Face à ça il faut vraiment une intensité maximale pour répondre".

"Gagner est devenu impératif", résume Eliott Roudil, à nouveau associé au centre avec Alexandre Dumoulin qui répond du tac-au-tac : "On en a plein le cul de perdre. Il faut qu'on apprenne de ces matchs où on est pas passé très loin, il va falloir être très pragmatiques, très réalistes parce que c'est une équipe très difficile à manœuvrer quand elle prend le score". Pour ce match la Section Paloise devra faire sans le Néo-Zélandais Luke Whitelock touché au genou à Toulon. C'est Giovanni Habel-Kuffner qui le remplace dans le XV de départ. À l'aile Vincent Pinto s'est cassé le nez à l'entraînement cette semaine, son absence coïncide avec le retour de Julien Fumat pour le remplacer.

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Fumat, 13. Roudil, 12. Dumoulin, 11. H. Bonneval ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Gunther, 8. Habel-Kuffner, 6. Puech (cap) ; 5. Metz, 4. Cummins ; 3. Adriaanse, 2. Lespiaucq, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Moïse, 18. Delannoy, 19. Erbani, 20. C. Le Bail, 21. Harris, 22. Vatubua, 23. Corato.

Castres Olympique : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Combezou, 12. Cocagi, 11. Nakosi ; 10. Urdapilleta, 9. Kockott ; 7. Ardron, 8. Vaipulu, 6. Delaporte (cap) ; 5. Pieterse, 4. Jacquet ; 3. Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Tichit.

Remplaçants : 16. Rallier, 17. Nostadt, 18. Vanverberghe, 19. Kornath, 20. Arata, 21. Vialelle, 22. Batlle, 23. Kotze.

