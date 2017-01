Top 14 : Déjeuner avec Aviron Bayonnais - Brive sur France Bleu Pays Basque

L'Aviron Bayonnais, dernier du Top 14, reçoit Brive pour la 17e journée. Sauf miracle, l'avenir des Basques s'inscrit désormais en Pro D2, mais ils se sont promis de jouer ce championnat à fond pour ne rien regretter. Leur nouvelle saison commence ce dimanche midi.

L'Aviron Bayonnais joue pour la première fois à l'heure du repas (12h30). Un horaire inhabituel que les ciels et blancs devront vite digérer pour mettre fin à deux mois de disette - ils n'ont plus goûté à la victoire depuis la réception de Toulouse (16-13), un dimanche... - et venir à bout de Brive qui a déjà joué, et perdu, trois fois à l'heure du gigot.

Ne rien lâcher pour défendre leur honneur

Ce n'est pas tant que les hommes de Vincent Etcheto croient encore au maintien, même si eux l'affirment à qui veut bien les entendre. Assurés de rester derniers ce dimanche soir, largués dans la course à la survie après les succès samedi de Pau et Lyon, avec 17 points de retard sur le 1er maintenu, les Bayonnais se sont promis de ne rien lâcher jusqu'à la fin de saison.

Ils ont juré de jouer leur chance, aussi infime soit-elle, jusqu'au bout ne serait-ce que pour laver leur honneur. C'est promis, Bayonne débute ce dimanche midi un nouveau championnat face à des Brivistes qui ont l'ambition d'assurer leur maintien en terre basque.

Hécatombe dans les deux camps

Pour ce repas dominicale, nombre de convives des deux bords ont du décliner l'invitation. Côté Bayonnais, le capitaine Jean Monribot est toujours K.-O. (commotion cérébrale face à La Rochelle le 23 décembre), les avants All Blacks Latimer et Donnelly, l'ouvreur Lagarde et le polyvalent trois-quart Thiery ont rejoint les blessés longue durée à l'infirmerie (Choirat, Poki, Gayraud).

Pas mieux côté briviste où une quinzaine de titulaires potentiels est restée à la maison, alignant d'entrée à la mêlée le jeune géorgien Lobzhanidze (aucune titularisation en Top 14) et sur le banc un espoir sans la moindre expérience en Top 14 (Louis Martin)

Les Espoirs en suivant

En baisser de rideau, les espoirs bayonnais inversement irrésistibles depuis plus de deux mois et leader de leur championnat, reçoivent Toulouse (coup d'envoi 15h) avec les honneurs du stade Jean-Dauger.

