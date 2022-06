Le staff a procédé à trois changements pour affronter Montpellier ce samedi (21h05) à Nice. Forfaits, Maxime Lamothe et Jandre Marais sont remplacés numériquement par Clément Maynadier et Guido Petti qui revient de blessure.

Top 14 (demi-finale) - UBB : Maynadier et Petti d'entrée face au MHR

Il ne fallait pas être grand clerc pour deviner la composition du XV de départ girondin. D'abord parce que l'équipe a pris de la confiance et repris ses repères en barrage face au Racing (36-16). Ensuite parce que les phases finales sont rarement propices aux expérimentations.

La différence avec dimanche dernier, c'est l'absence sur blessure de Maxime Lamothe et Jandre Marais, touchés face aux Franciliens. Le premier est remplacé par Clément Maynadier, Joseph Dweba prenant place sur le banc. Et le retour de Guido Petti, victime d'une légère entorse au coude à Perpignan, tomber à point nommé pour remplacer le second. Même si Christophe Urios a décidé de laisser l'Argentin Gudio Petti en troisième ligne pour faire monter Cameron Woki dans la cage.

Le troisième changement concerne le poste de pilier droit où Vadim Cobilas a été préféré à Ben Tameifuna. Derrière, pas de changement à une ligne de trois-quarts qui a retrouvé de l'allant et planté quatre essais au Racing.

La compo

XV de départ : Buros - Cordero, Seuteni, Moefana, Lam - (o) Jalibert (m) Lucu - Diaby, Vergnes, Petti - Woki, Douglas - Cobilas, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Dweba, Poirot, Picamoles, Roumat, Lesgourgues, Trinh-Duc, Mori, Tameifuna.

UBB-Montpellier, c'est à vivre ce samedi sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec Arnaud Carré, Dorian Bercheny et notre consultant, l'ancien international ivoirien Sydney Djiropo.