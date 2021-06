Top 14 - Demi-finale Toulouse - UBB : "On est portés par nos supporters" estime Jefferson Poirot

En conférence de presse au stade Pierre Mauroy à Lille, à la veille de la demi-finale du Top 14 qui va opposer l'Union Bordeaux-Bègles au Stade Toulousain (samedi 20h45), le manageur de l'UBB Christophe Urios et le capitaine de l'équipe Jefferson Poirot ont précisé les éléments porteurs pour l'Union pour faire vaciller le champion d'Europe.

Jefferson Poirot est notamment revenu sur les retrouvailles de l'UBB avec son public. "Depuis dix jours, affirme-t-il, on vit de bons moments avec nos supporters. Les entraînements en public, l'arrivée au stade avant le barrage contre Clermont, on se sent portés par eux. Franchement, cette reprise de contact arrive au bon moment".

Car la tâche s'annonce ardue ce samedi soir face à l'armada toulousaine. Le manager a déjà expliqué en début de semaine que ses joueurs devraient "être extraordinaires" pour franchir l'obstacle. Pour y parvenir il compte sur ses leaders. "Je n'avais pas vécu cela depuis que je suis à Bordeaux, explique-t-il. Avec les leaders, et au-delà l'ensemble du groupe joueur, on a senti un vrai rapprochement. Les phases finales, ce sont des moments où il faut savoir se serrer". Les joueurs ont ainsi davantage participé à la préparation de la semaine et à la recherche de la bonne stratégie pour rivaliser face au Stade Toulousain. "En matière de préparation, de gestion de la semaine, prolonge Christophe Urios, s'il fallait recommencer je referais exactement la même chose. Après, il y aura le match..."

