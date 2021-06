Top 14 - Demi-finale UBB - Toulouse : Higginbotham et Seuteni d'entrée

Plus de mobilité en troisième ligne centre et peut-être davantage de variété au centre. Christophe Urios a effectué deux modifications dans son XV de départ pour la demi-finale face au Stade Toulousain ce samedi soir à Lille. Louis Picamoles et Pablo Uberti, qui avaient débuté la semaine passée le match de barrages contre Clermont, se retrouvent sur le banc. Scott Higginbotham et UJ Seuteni débuteront la rencontre. Pour le reste, Christophe Urios renouvelle sa confiance aux joueurs qui ont qualifié le club pour sa première demi-finale de Top 14.

Côté Toulousain, Ugo Mola a décidé de faire monter le Néo-zélandais Jérôme Kaino en deuxième ligne. La charnière "star" Antoine Dupont-Romain Ntamack conduira le jeu des champions d'Europe.

La compo de l'UBB :

UBB : Buros – Cordero, Seuteni, Lamerat, Lam – (o) Jalibert (m) Lucu – Petti, Higginbotham, Woki – Cazeaux, Douglas – Cobilas, Maynadier, Poirot (c).

Remplaçants : Lamothe, Kaulashvili, Jolmès, Picamoles, Lesgourgues, Dubié, Uberti, Tameifuna.

La compo du Stade Toulousain :

Stade Toulousain : Ramos - Kolbe, Chocobares, Ahki, Lebel - Ntamack, Dupont (c) - Elstadt, Tolofua, Cros - Ro. Arnold, Kaino - Faumuina, J. Marchand, Baille.

Remplaçants : Mauvaka, Neti, Youyoutte, Flament, Miquel, Balès, Mallia, Ainu'u.