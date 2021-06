Top 14 - Demi-finale UBB - Toulouse : "Il faudra monter tous les curseurs"

Il y aura des étoiles sur la pelouse du stade Pierre Mauroy ce samedi soir (20h45). Les champions d'Europe toulousains font figure de favoris. Mais, pour Vincent Forgues, le consultant rugby de France Bleu Gironde ancien joueur de Toulouse, Pau et Brive, l'UBB pourra rivaliser si elle remporte la bataille des packs.

France Bleu Gironde : Quelles sont les clés de cette demi-finale ?

Vincent Forgues : On a entendu à la veille du match le manageur Christophe Urios insister sur la conquête. Il est certain que l'UBB ne passera pas si elle ne rivalise pas dans ce secteur. Mais, lors du dernier match contre Toulouse il y a dix jours, l'UBB a dominé en conquête et n'a pas réussi à gagner le match. Il faudra également monter tous les curseurs en termes d'agressivité, dans tous les duels individuels. Le combat devant sera essentiel. Il ne faudra pas subir sur les touches et les mêlées. Il faudra également les empêcher d'avoir les ballons, notamment des ballons de relance, pour développer leur jeu.

On oublie qu'ils ont d'abord un pack incroyable.

L'UBB a joué et perdu trois fois cette saison contre Toulouse. C'est un poids ou un levier ?

Je pense qu'on peut l'interpréter des deux façons. Il faut s'en servir. Les joueurs vont y penser surtout avant la rencontre. Quand ils seront sur le terrain, ils oublieront. Si Toulouse commence à prendre un peu le large au score, cela peut avoir un impact et les joueurs pourront peut-être gamberger. Mais si l'UBB est au contact toute la partie, c'est un élément qui n'aura pas beaucoup d'influence.

Le duel des packs sera déterminant selon Vincent Forgues. © Radio France - Justine Hamon

Il y aura les duels Jalibert-Ntamack, Lucu-Dupont, Cordero-Kolbe. Ce sera essentiel ?

On parle beaucoup de cette équipe toulousaine par le biais des trois-quarts. On parle des beaux essais, des relances. On oublie qu'ils ont d'abord un pack incroyable. Ils ont par exemple des "seconde ligne" qui savent à peu près tout faire, qui sont grands, costauds, qui savent courir et jouer au rugby. Ce sont des joueurs de très haut niveau à tous les postes. Pour moi la clé du match se trouvera devant. J'ai envie de voir l'UBB rivaliser avec cette équipe de Toulouse collectivement mais aussi au niveau des individualités. J'ai envie de voir Cyril Cazeaux à son niveau international. Il y a beaucoup de postes où il y aura de gros duels à jouer.