Top 14 (demi-finales) : l’UBB bute encore sur la dernière marche

Après l’heure de la découverte l’an dernier face à Toulouse, l’Union voulait passer à l’action. Mais, face à un adversaire affamé et qui s’est régalé dans un rugby de combat, elle a une nouvelle fois subi. L’apprentissage de ces matches de phase finale prend du temps. Trop pour l’ouvreur Matthieu Jalibert.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

« On ne va pas dire ça tous les ans non plus. On avait retenu la leçon de la saison dernière, on avait voulu prendre les choses en main. On est tout simplement tombé sur une équipe qui était plus en place que nous, qui avait plus faim. C’est difficile sur ce genre de matches qui sont très serrés de pouvoir gagner quand on a si peu de munitions. »

Urios a des devoirs de vacances

Si Montpellier était plus fort sur la pelouse de l’Allianz Riviera, l’UBB a peut-être perdu cette demi-finale il y a 15 jours. Un non-match à Perpignan qui a causé des remous en interne et surtout obligé l’Union à passer par un barrage regrette Christophe Urios.

« On a eu une semaine dernière difficile, de tension. Tu laisses de l’énergie alors qu’on aurait dû se l’éviter tout ça. On ne peut pas dire que ce n’est pas grave de faire un quart de finale. On ne peut pas dire ça parce qu’on l’a payé aujourd’hui. »

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Comme les Toulousains avait payé la veille contre Castres le combat livré le weekend précédent face à La Rochelle. Ajoutez le nombre trop important de blessures et de rechutes qui a plombé l’hiver girondin, la question du leadership, le différentiel entre ce que se promet ce groupe et ce qu’il réalise sur le terrain. Avant de retrouver ses joueurs pour une 4ème saison en commun, le manageur va devoir emmener quelques devoirs de vacances.