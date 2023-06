Top 14 (demi-finales) : l'UBB veut briser la malédiction rochelaise

12ème du championnat en novembre, privée de son mentor Christophe Urios, l’UBB a dû s’employer pour atteindre les phases finales. Plus d’ailleurs par son état d’esprit collectif que par la qualité de son rugby. On lui promettait l’enfer en barrages à Lyon , elle a retrouvé des vertus et de la vitesse dans son jeu pour s’inviter à Saint Sébastien. Où elle n’a rien à perdre avoue son talonneur Maxime Lamothe.

"On est peut-être à la meilleure des places"

"Cette saison, on a eu des hauts, on a eu des bas. On a eu des moments très faibles, d'autres où on était plutôt bien. C'est vrai que sur des matches comme ça, personne ne nous attend. Et j'ai l'impression que c'est la place où on est est les meilleurs. Donc pour aborder ce match on est peut-être à la meilleure des places."

Face à elle, la meilleure équipe d’Europe, un pack qui fait peur à tout le monde et un club qui veut devenir le 3ème, après Toulouse et Toulon, à réaliser le doublé Top 14/Champions Cup. Le centre Jonathan Danty.

Jonathan Danty ne veut pas laisser passer l'opportunité d'un doublé historique pour La Rochelle. © AFP - Laurent Lairys

"Après la finale contre le Leinster à Dublin, le discours qu'on a eu entre nous c'était vraiment de se sire que l'an dernier on est passé à côté. Cette année on est en bonne position pour réussir quelque chose qui serait énorme. Et puis ce sont des choses qui arrivent très peu dans une carrière donc quand on en a l'opportunité, il faut essayer d'aller au bout."

Sur le papier l’affiche semble déséquilibrée. A l’Union de tout mettre en œuvre pour montrer, d’abord, qu’elle mérite d’être sur la pelouse d’Anoeta. Et ensuite qu’elle peut dérégler la mécanique rochelaise.

Les déclas d'avant-match en vidéo