Top 14 (demi-finales) : Montpellier veut voir plus loin que Nice

C’est l’équipe dont on parle le moins et ça lui va bien. Mais Montpellier n’est pas arrivé dans le dernier carré par hasard. Solide sur les fondamentaux, très régulier malgré une fin de championnat moins aboutie à cause notamment des blessures de Paul Willemse et Cobus Reinach, le MHR a été aux avant-postes tout au long de la saison.

Rien à voir avec la précédente qu’il avait terminée à la 10ème place après avoir tremblé jusqu’au bout. Mais qu’il avait sauvée en remportant un titre européen en Challenge Cup.

On est armé même si certains ne parlent pas forcément bien de nous - Guilhem Guirado

« Le groupe est assez jeune par rapport au fait qu’on n’a pas d’expérience commune, rappelle le talonneur Guilhem Guirado, mais il faut relever qu’on a joué des matches de phases finales et des matches à fort enjeu l’année dernière avec une grosse ossature de l’équipe présente demain. On arrive prêt, on est armé même si certains ne parlent pas forcément bien de nous. On travaille dur et on n’a pas besoin de parler haut et fort pour se faire entendre. On se fera entendre demain soir. »

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le papier, Montpellier a bien sûr les armes pour viser plus loin que l’étape niçoise. Et l’avantage d’avoir pu préparer sa demi-finale pendant quinze jours quand l’UBB ferraillait avec le Racing en barrage.

Reste à savoir comment le jeune groupe de Philippe Saint-André abordera mentalement le rendez-vous. Jeudi soir, le manageur a emmené ses joueurs manger sur la plage pour décompresser et tuer le temps. Il espère que son groupe ne va pas s’éparpiller pendant les longues heures qui le séparent du coup d’envoi.