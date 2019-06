Top 14 - demi-finales : l'ambiance monte entre Toulouse et La Rochelle

Bordeaux, France

Si quelques supporters avaient choisi l'option long weekend en arrivant dès jeudi soir, la plupart d'entre eux sont arrivés ce vendredi à Bordeaux. Les Toulousains ont envahi la place du Palais une bonne partie de la journée avant de se rendre au stade où ils ont retrouvé des Rochelais qui arrivaient directement de Charente-Maritime.

Avantage La Rochelle pour l'instant

A 18h, ce sont d'ailleurs les jaune et noir qui étaient les plus nombreux et les plus bruyants sur le parvis du Matmut Atlantique.

La Fan zone avait ouvert une heure plus tôt, à 17 heures, avec jeux, animations et et concerts au programme.