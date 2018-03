A la veille du derby entre Brive et Clermont, le manager du CAB s'est livré face aux médias, ce vendredi, pour le traditionnel point presse d'avant match. Nicolas Godignon a été longuement interrogé sur l'ASM qui, à ses yeux, pourrait être d'une précieuse aide pour le CAB dans la course au maintien.

Brive-la-Gaillarde, France

La rivalité entre Brive et Clermont est ancestrale, les piques entre les fans des deux équipes battent leur plein avant le 99e derby du Massif Central, ce samedi à 20h45 au Stadium.

"L'échange est très sympathique"

Avant le 99e derby @CABCLRUGBY v @ASMOfficiel, le manager du CAB @NGodignon s'est bien marré devant son téléphone en suivant la bataille de tweets #CABASM#FBSporthttps://t.co/KohZkBtTkYpic.twitter.com/4gZKE75tjT — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 9, 2018

Pour Brive, en position de barragiste, le rendez-vous est particulièrement important dans la course au maintien en Top 14, alors que le CAB reste sur trois revers consécutif à domicile contre l'ASM. Et que, depuis 10 ans, les Corréziens ne l'ont emportés que trois fois (pour un nul et cinq défaites) sur leur terrain.

Tout cela, Nicolas Godignon l'a évoqué ce vendredi lors du traditionnel point presse d'avant match. Au delà de l'adversaire, le manager du CA Brive a insisté sur la simple nécessité de gagner pour réussir à se maintenir. "Chaque victoire et chaque point qu'on va pouvoir engranger nous permettront de nous rapprocher un peu plus de cet objectif là", pose le natif de l'Allier, qui a scruté le calendrier de l'ASM. "L'avantage de pouvoir battre Clermont serait qu'ils ont encore deux déplacements à faire au Stade-Français et à Agen", deux adversaires avec lesquels Brive ferraille pour tenter de se sauver.

"Notre pire ennemi [...] qui deviendrait notre meilleur allié"

"Je sais que les Clermontois auront à coeur de bien faire [pour ces déplacements]. Donc, aujourd'hui, c'est notre pire ennemi. Et, en cas de victoire ce week-end, ça deviendrait notre meilleur allié" continue Nicolas Godignon. "C'est ça les concours de circonstances, parfois. [...] Ca va être un match difficile mais c'est clair que la victoire est impérative." L'interview en longueur est à découvrir en vidéo ci-dessous.