Top 14 : Derby Section Paloise-Bayonne, toutes les places assises vendues en 30 minutes !

Le stade du Hameau bouillonne déjà à un peu plus de deux semaines du derby entre Pau et Bayonne. Les places pour le match qui est prévu le 23 décembre ont été mises en vente ce mardi matin dès 10h. Certaines personnes étaient à la billetterie dès 9h pour être sûres d'avoir une place. À 10h30, il n'y avait plus aucune place assise disponible, ni à la billetterie du Hameau, ni sur internet. Il reste cependant des places en pesage, donc debout.

La Section Paloise reçoit l'Aviron Bayonnais pour le compte de la 13e journée de Top 14. Coup d'envoi à 18h45 le vendredi 23 décembre. Le stade du Hameau compte en tout 14 588 places.