Top 14 : la Section Paloise s'incline de peu face à l'UBB (24-33)

C'était l'heure des derniers réglages ce jeudi soir au Hameau, entre la Section Paloise et l'Union Bordeaux-Bègles, devant 6500 personnes. Des approximations encore compréhensibles, mais surtout beaucoup d'engagement, et d'enseignements à neuf jours de la reprise du Top 14.

Intensité décroissante

L'UBB donne le ton d'entrée en tentant la première pénalité sifflée par M. Marbot, et ouvre le score grâce à Jalibert (0-3, 2e). La Section réplique vite, énorme ballon porté dans les 22m girondins, avec l'avantage les Béarnais jouent petit côté et l'Australien Jack Maddocks inscrit son premier essai, transformé par Daubagna (7-3, 12e). La touche bordelaise perd un ballon d'attaque, mais se rattrape en contrant un dégagement des Vert et Blanc. Derrière, Cobilas sanctionne et l'UBB repasse devant, 7-10 après la transformation de Jalibert (18e). Les Béarnais, en place en défense dans le premier acte, se nourrissent beaucoup de ballons de contre, et trouvent la faille après une percée d'Habel-Kuffner et un bon relai de Maddocks. C'est Daubagna qui termine le travail et transforme, 14-10 (23e). Si l'UBB se fait huer en voulant prendre les points au pied (échec de Jalibert), elle repasse tout de même devant après un essai de Ben Lam qui récompense une longue séquence de possession. Jalibert manque la transformation en coin (14-15, 33e). Derrière Mathias Colombet se fait la valise, et dans la continuité Yoan Lesgourgues (35e) écope d'un carton jaune pour de l'anti-jeu proche de sa ligne. La Section prend la mêlée mais bute toujours sur la défense girondine. Nouvelle pénalité et nouvelle mêlée, la Section cafouille sa sortie de mêlée malgré sa supériorité numérique, et c'est la mi-temps avec cet avantage minimal pour les Girondins.

L'UBB repart plus fort, mais manque aussi de précision pour conclure. Une fois réveillée, la Section provoque un nouveau carton jaune pour un en-avant volontaire de Ben Lam, et cette fois prend les points par Daubagna (17-15, 52e). Vite sanctionnées dans un ruck, les Vert et Blanc encaissent trois points et l'UBB repasse devant, 17-18 (55e)... Et enfonce le clou dans la foulée sur un service intérieur d'école de Jalibert pour Seuteni qui file à l'essai, transformé (17-25, 57e). La Section Paloise revient grâce à un essai de Tumua Manu, après une longue séquence dans le camp adverse. Henry transforme, 24-25 (71e). En-avant grossier de la Section Paloise à la réception du renvoi, sur la mêlée Trinh-Duc adresse une passe au pied d'école à Darchen qui efface Maddocks, 24-30 (74e). Trinh-Duc scelle le score d'une dernière pénalité en fin de match, 24-33.

Le week-end prochain ce sera sans filet, à Castres pour la Section Paloise, au BO pour l'UBB.

Les équipes

Section Paloise : 15. Colombet ; 14. Maddocks, 13. Decron (puis Manu), 12. Vatubua (puis Decron), 11. Pinto (puis Carol) ; 10. Debaes (puis Henry), 9. Daubagna (puis Levron) ; 7. Puech (puis Hewat), 8. Gorgadze (puis Habel-Kuffner), 6. Habel-Kuffner (puis Tagitagivalu) ; 5. Metz (puis Cummins), 4. Ducat (puis Delannoy, puis Metz) ; 3. Tokolahi (puis Corato), 2. Rey (cap) (puis Delhommel), 1. Fisi'ihoi (puis Bordenave, puis Van Dyk, puis Bordenave).

Union Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing (puis Garcia) ; 14. Massé (puis Darchen), 13. Uberti (puis Dubié), 12. Lamerat (puis Seuteni), 11. Lam ; 10. Jalibert (puis Trinh-Duc), 9. Lesgourgues (puis Lucu) ; 7. Diaby (puis Kitwanga), 8. Picamoles (puis Roussel), 6. Roumat ; 5. Roussel (puis Jolmes), 4. Douglas (puis Bochaton) ; 3. Cobilas (puis Kolashvili, puis Cobilas), 2. Maynadier (puis Lamothe), 1. Poirot (puis Paiva).