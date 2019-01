Top 14 : Des rochelais courageux face à Clermont mais trop indisciplinés

La Rochelle, France

Le réveil a du être rude, ce lundi matin, après la défaite 44-19 infligée par Clermont, le leader du Top 14. Avec 3 cartons jaunes, et 19 fautes, les maritimes ne pouvaient pas espérer mieux. "On s'est tiré une balle dans le pied" disait hiers soir Xavier Garbajosa, l’entraîneur des arrières rochelais. "On n'a jamais pu, ou rarement être en mesure de les inquiéter, on a surtout été mis sous pression. On était sur une bonne dynamique, assez euphoriques, mais l'équilibre est fragile. _Clermont nous a poussé à la faute_, et on n'a pu que trop rarement placer notre jeu".

Les auvergnats ont rapidement fait la différence, menant 13-0 dès la 23ème minute, après 2 pénalités, et un essai de Greg Laidlaw. Les Rochelais ont réussi dans un premier temps à coller au score avec les essais de Victor Vito, et Geoffrey Doumayrou, (répondant à Peceli Yato) avant d'être distancés à la 57ème minute suite à un essai de pénalité.

Dominés en mêlée, étouffés par Clermont qui a mis la main sur la balle pendant toute la première mi temps (60% de possession), les rochelais ont accumulé les fautes. "Venir à Clermont pour essayer de faire un bon match et être aussi indisciplinés" pestait Xavier Garbajosa. Seule (petite) satisfaction : les auvergnats n'ont pas réussi à prendre le point de bonus offensif.

Après Castres, on s'est vus trop beaux " - Geoffray Doumeyrou, 3/4 centre rochelais

A l'issue de cette 14ème journée. Les maritimes restent 3ème, mais sont décrochés par le leader Clermont, qui compte 10 longueurs d'avance, et se rapproche d'un accès directe aux demi-finales. "On savait que La Rochelle arrivait avec de très bonnes intensions, et il était important de se tester et de savoir ce qu'on avait dans le ventre" disait dimanche soir Franck Azéma, l'entraineur en chef de Clermont. "On a vu une très bonne partie de nos avants, et cela a été déterminant. Il y a eu de l'alternance dans toutes les formes de jeu, c'est positif. C'est bon de redémarer 2019 sur ce tempo-là !".

Cette défaite contre Clermont met fin à une série de 7 victoire de suite du Stade Rochelais. C'est aussi la plus lourde défaite de la saison des maritimes qui perdent aussi du terrain sur le deuxième du Top 14, le stade Toulousain qui les distance désormais de 7 points. "_Après Castres, on s'est vus un peu beaux_, ça nous remet en place" disait hier soir le 3/4 centre rochelais Geoffrey Doumayrou "c'est bien de redescendre sur terre avant Montpellier, et le Challenge européen". Un Challenge qui arrive très vite, vendredi soir, les italiens des Zèbres sont attendus à Deflandre.