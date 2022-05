Top 14 : Donostia / San Sebastián acceuillera les demi-finales du championnat la saison prochaine

On ne connaît toujours pas les six premiers du Top 14 version 2021-2022, mais on sait déjà en revanche où vont jouer les demi-finalistes pour l'édition 2022-2023. Direction le Pays basque sud, et Donostia / San Sebastián. La dernière fois qu'Anoeta a accueilli un match de rugby français, c'était il y a presque dix ans, pour un Bayonne-Toulon remporté par les Ciels et Blanc de Scott Spedding (33-28) le 23 mars 2013.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Anoeta a déjà accueilli des phases finales, mais de Coupe d'Europe, à l'époque Toulouse avait battu Biarritz en prolongations grâce à un contre de Yannick Nyanga. Ce n'est pas la première fois qu'un match de phase finale de Top est délocalisé hors de France, de l'autre côté de l'Espagne, le Racing 92 avait battu Toulon au Camp Nou de Barcelone le 26 juin 2016.