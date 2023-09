Top 14 : du changement pour l'ASM avant de recevoir La Rochelle

Quand certains assurent que "les emmerdes ça vole toujours en escadrille", Christophe Urios préfère un plus poétique "il pleut sur les mouillés". L'entraîneur de l'ASM doit faire face aux blessures de ses deux centres titulaires depuis le début de la saison. Le capitaine Irae Simone est blessé aux ischios-jambiers et Pierre Fouyssac est touché au pied.

L'occasion pour Julien Hériteau, entré en jeu face à Perpignan, de prendre sa première titularisation de la saison. Et pour Léon Darricarrère de faire ses débuts en professionnel. Le jeune Montois de 19 ans, arrivé au centre de formation de l'ASM en 2021, "travaille bien et s'entraîne bien" depuis le début selon son entraîneur. Fort physiquement et malgré tout très rapide, son profil complet a séduit Christophe Urios qui a souhaité le récompenser.

Basculer dans la bonne partie du tableau

Ce match sera "essentiel, capital", selon Etienne Falgoux, le capitaine de l'ASM pour cette rencontre. Le pilier voit cette rencontre comme "un gros test" pour basculer dans la bonne partie du tableau avant la trêve. Et si certains internationaux rochelais sont absents, "ils ont les mêmes forces" selon Christophe Urios.

Les ballons portés de La Rochelle ont fait très mal au LOU la semaine passée et l'ASM l'a bien noté. Christophe Urios voit cette rencontre comme un "beau défi" ou une "belle opportunité". C'est au choix.

La composition de l'ASM

15- Alex NEWSOME

14- Joris JURAND ; 13- Julien HERITEAU ; 12- Léon DARRICARERE ; 11- Bautista DELGUY

10- Benjamin URDAPILLETA ; 9- Sébastien BEZY

7- Peceli YATO ; 8- Caleb TIMU ; 6- Lucas DESSAIGNE

5- Rob SIMMONS ; 4- Thibaud LANEN

3- Rabah SLIMANI ; 2- Folau FAINGA'A ; 1- Etienne FALGOUX (c)

Les remplaçants

16 - Etienne FOURCADE ; 17 - Daniel BIBI BIZIWU ; 18 - Paul JEDRASIAK ; 19 - Killian TIXERONT ; 20 - Enzo SANGA ; 21 - Jules PLISSON ; 22 - Anthony BELLEAU ; 23 - Cristian OJOVAN.

La composition du Stade Rochelais

