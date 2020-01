Top 14 : du renouveau au CA Brive pour cette nouvelle année

Brive-la-Gaillarde, France

Ils sont d'abord quatre joueurs à poursuivre l’aventure avec le CA Brive. Il s'agit de l'ailier Axel Muller, du talonneur Thomas Acquier, du troisième ligne Esteban Abadie et du Trois quart centre Sevanaïa Galala.

Pour le CA Brive ces 4 prolongations dans l' effectif confirment l’envie de garder un noyau d’équipe pour continuer le travail réalisé depuis plusieurs saisons.

Arrivé la saison dernière à Brive Axel Muller s'engage jusqu’en 2023. Thomas Acquier qui pour sa part dispute sa sixième saison sous le maillot noir et blanc continue l’aventure avec le CA Brive jusqu’en 2022.

De son côté Esteban Abadie, le troisième ligne de 22 ans s’engage jusqu’en 2023 avec le CAB. C'est aussi jusqu'en 2023 que Sevanaïa Galala va poursuivre sa carrière au CA Brive.

Il y a ceux qui prolongent et ceux qui arrivent

Valentin Tirefort et Wesley Douglas sont pour leur part les nouvelles recrues du CAB pour la saison 2020/2021. Ils viennent s'ajouter au retour du deuxième ligne Dan Malafosse annoncé il y a quelques jours.

Valentin Douglas, jeune ailier de 21 ans évolue actuellement au Stade Rochelais où il vient de marquer un essai lors de sa première titularisation en top 14 face à Agen. Il évoluera sous le maillot briviste jusqu’en 2023.

Quant à Wesley Douglas, Centre ou ailier actuellement engagé à Béziers, il s’est engagé pour deux saisons avec Brive . Agé de 23 ans, il a disputé 44 matchs sous les couleurs biterroises depuis 2016.

Le Directeur Général des Noir et Blanc, Xavier Ric commente ces annonces : « Je suis ravi de ces signatures. Ce sont des joueurs talentueux, je suis persuadé qu’ils s’installeront durablement dans l’effectif briviste. Notre ambition est d’aller toujours plus loin ».

Et pour Jeremy Davidson, Manager du CA Brive " Notre effectif devient de plus en plus fort avec l’arrivée de ces joueurs JIFF. Notre ADN, avec ces jeunes joueurs, va nous permettre de viser encore plus haut. »