Top 14 : duel en altitude entre Lyon et l'UBB

Bordeaux, France

Quand le leader reçoit son dauphin, c'est bien sûr un match au sommet. Le choc de la 6ème journée n'est peut-être pas celui qui était attendu par les observateurs mais Pierre Mignoni et Christophe Urios s'en moquent comme de leur premier survêtement.

Avec respectivement 22 et 20 points au compteur, Lyonnais et Girondins sont tout simplement les meilleurs de ce début de saison. Dans un style différent mais avec une même efficacité.

Rugby et poliorcétique

Christophe Urios laisse volontiers le costume de favori à son homologue. Logique quand on débarque dans l'antre d'un LOU qui a réussi un carton presque plein. "On a tout à gagner . C'est un match formidable à préparer, formidable à jouer. Lyon nous reçoit, Lyon est plus fort que nous en termes d'expérience et de maturité d'équipe."

Le manageur, qui avait présenté le double déplacement à Montpellier et Lyon comme le premier tournant de la saison, est rentré frustré du voyage dans l'Hérault (17-17) et "du manque de conviction."

L'équipe s'est donc remise au boulot pour corriger la copie, aidée par la confiance née des bons résultats. "Cette invincibilité, on s'en sert, c'est un moteur, reconnaît le capitaine Mahamadou Diaby. C'est bien de le dire mais c'est sur le terrain qu'il faut agir."

Mahamadou Diaby, seul joueur de l'UBB a enchaîné une sixième titularisation. © Radio France - Justine Hamon

Pour espérer prendre d'assaut le château fort lyonnais, l'Union va devoir en faire plus, à commencer par corriger une conquête très approximative face au MHR. Un à-peu-près qui ne pardonnera sans doute pas à Gerland.

" C'est une équipe qui a des fragilités mais pas de failles, annonce Christophe Urios. Maintenant, les châteaux forts sont faits pour être attaqués. Il faudra du combat, ne pas faire les choses à moitié, du sang froid, de la ruse aussi je crois."

Et le manageur s'est bien gardé de donner les clés d'un match qui en dira encore un peu plus sur le niveau de son UBB.

Les compos

LOU : Buttin - Arnold, Regard, Ngatai, Nakaitaci - Wisniewski (o) Couilloud (m) - Gill, Fearns, Puricelli - Oosthuizen, Lambey - Gomez-Kodela, Ivaldi, Chiocci.

Remplaçants : Maurouard, Chaume, Geraci, Bastareaud, Doussain, Cretin, Wulf, Kaabeche.

UBB : Buros - Cros, Dubié, Tamanivalu, Connor - Botica (o) Lesgourgues (m) - Diaby, Higginbotham, Roumat - Cazeaux, Flanquart - Cobilas, Dufour, Paiva.

Remplaçants : Pelissié, Delboulbès, Douglas, Tauleigne, Woki, Lucu, Lamerat, Tabidze.

Les résultats de la 6ème journée

Le classement du Top 14