Top 14 - EN DIRECT : suivez UBB - Perpignan sur France Bleu Gironde à partir de 16h30

Bordelais et Perpignanais se retrouvent au stade Chaban-Delmas.

L'UBB doit enchaîner ! Une semaine après avoir retrouvé le chemin de la victoire face à Clermont, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit cette fois-ci Perpignan au stade Chaban-Delmas ce samedi à 17h lors de la 19e journée de Top 14.

Une deuxième rencontre d'affilée à domicile à bien aborder face à l'avant-dernier du championnat. Mais attention, l'USAP retrouvent des couleurs et restent sur trois victoires consécutives ces dernières semaines. De son côté, l'UBB n'a plus le droit à l'erreur dans la course au top 6. Avant ce match, l'Union Bordeaux-Bègles est 7e à un petit point des places qualificatives pour les phases finales à 8 journées de la fin de la saison régulière.

UBB - Perpignan, c'est bien sûr à suivre en intégralité sur France Bleu Gironde à partir de 16h30 avec aux commentaires Arnaud Carré et Vincent Forgues.

