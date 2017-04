Top 14 - Encore la même histoire pour Brive, battu par Bordeaux, qui plombe sa fin de saison

Le CAB s'est incliné sur son terrain contre l'UBB (19-22), ce samedi soir, pour la 23e journée du Top 14. La première période, indigente, a été fatale aux Corréziens qui voient leurs chances de qualification aux phases finales s'éloigner sérieusement.

Brive tombe de haut. Une semaine après sa sensationnelle victoire à Clermont dans le derby qui l'avait complètement relancé dans la course à la 6e place qualificative aux phases finales, le CAB s'est tiré une balle dans le pied, ce samedi soir, en perdant sur sa pelouse du Stadium contre Bordeaux (19-22).

Hors du coup en première période

Face à des Girondins très mobiles, agressifs à souhait en défense, rugueux à l'impact et faisant preuve de plus d'envie, le CAB a vu la victoire s'envoler au cours d'une première période fatale aux Corréziens. Si Germain (3-0, 10e) donne l'avantage à Brive, Bordeaux réagit et accélère (essai transformé à la 16e, pénalité à la 23e et essai transformé à la 28e) pour mener 3-17. Touché dans son orgueil, les Corréziens acculent les Bordelais sur leur ligne. Cazeaux écope d'un jaune et Germain réduit l'écart (6-17, 40e) avant la pause. Dans le sillage d'une première ligne toute neuve pour le deuxième acte, le CAB est métamorphosé. Ribes va à dame (48e) et Germain enquille pour redonner l'avantage à Brive (19-17, 63e). Mais l'UBB plante un coup de poignard dans la foulée (essai à la 67e, 19-22). A l'énergie et au courage, les Corréziens tentent le tout pour le tout et pilonnent la ligne girondine en fin de match. Mais, quatre minutes après la sirène, les Brivistes sont poussés en touche en bout de ligne et rendent les armes.

Une nouvelle fois, Brive passe à côté dans un match qui compte

Un scénario rageant pour les 11.579 supporters du Stadium et les joueurs Brivistes pas récompensés de leurs efforts en deuxième période lors d'un match qui aura pu faire basculer du bon côté la fin de saison des Corréziens. Encore la même histoire, finalement. Après Agen la saison passée, et Bayonne fin janvier, le CAB rate une nouvelle fois la marche. "Echouer à trois longueurs me paraît logique vu notre première période", commente Nicolas Godignon. "Je ne sais pas si nous avons été paralysé par l'enjeu. Peut-être qu'on ne se sent pas encore assez légitime pour être là. Il faut qu'on grandisse et qu'on mûrisse" poursuit le manager en interview vidéo.

"Peut-être qu'inconsciemment on s'est mis une petite barrière"

"On n'a pas fait une première période qui nous ressemblait", lâche Saïd Hirèche, "avec la peur au ventre, la peur de mal faire. On s'est mis la pression pour rien parce que c'est que du bonus ce qui nous arrive" ne cache pas le capitaine du CAB. "Peut-être qu'inconsciemment on s'est mis une petite barrière, qu'on avait peur de passer ce cap là. C'est une belle occasion de ratée, mais ce n'est pas terminé. Ce Top 14 est tellement fou qu'on ne s'est pas ce qui peut se passer" veut croire le 3e ligne. "Tout le monde nous voyait beau, avec des grands articles partout, et ça nous va sûrement pas" explique pour sa part Julien Le Devedec.

"Ca ne dépend plus que de nous"

Interrogé sur la faillite du CAB dans les matchs qui comptent pour faire basculer une saison, le 2e ligne international convient que "Brive n'est pas constant. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on manque d'expérience. C'est là où il faut savoir se remettre en question. Les grandes équipes arrivent à le faire et à faire des grosses séries de bons matchs. On n'a pas été capable de le faire." Adieu la 6e place qualificative aux phases finales ? "Ca ne dépend plus que de nous. Si on a un eu de chance, peut-être que ça n'est pas mort... Alors qu'on aurait pu avoir notre chance entre nos mains." Ce samedi soir, le CAB a en tout cas sérieusement hypothéqué ses possibilités de disputer les phases finales.