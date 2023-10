TOP 14 : entrainement et séance de dédicaces du Stade Toulousain à 30 kilomètres de Toulouse

Alors que l'entrainement a repris lundi dernier pour le hommes d'Ugo Mola en vue de la reprise du Top 14 le dernier week-end d'octobre, les Rouge et Noir étaient à Villefranche-de-Lauragais ce mercredi 4 octobre, pour le plus grand bonheur des supporters Du Lauragais, du Sicoval et de l'Aude voisine.

Exercice de mêlée sur la pelouse de Villefranche de Lauragais pour le Stade Toulousain, le 4 octobre 2023. © Radio France - Anaïs Genin

Ils sont les Villefranchois ! © Radio France - Anaïs Genin

Prochain entrainement délocalisé à Fronton

Les familles ont pu obtenir photos et dédicaces de Pierre-Louis Barassi, le joker néo-zélandais Owen Franks, Paul Costes, l'Espagnol Joel Merkler ou encore Guillaume Cramont. À noter que le talonneur Hugo Reilhes est de retour à l'entraînement, comme Baptiste Germain blessé au coude contre Montpellier le 27 août.

Le Stade Toulousain joue un match amical ce samedi 7 octobre (16h) à) Pompadour en Corrèze contre le CA Brive, pensionnaire de PROD2, à l'occasion des 80 ans de Pierre Villepreux, l'ancien entraineur toulousain et briviste.

Les joueurs referont un entrainement délocalisé, cette fois le mercredi 18 octobre à Fronton. Prochain match pour al reprise post-Coupe du monde, le dimanche 29 octobre, à Wallon contre l'UBB.