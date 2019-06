Top 14 : Entre Toulouse et Clermont, "c'est du 50/50" pour Guy Accoceberry

Bordeaux, France

Entre Toulouse, vainqueur de La Rochelle (20-6) samedi après avoir été accroché pendant une heure, et Clermont, qui a concassé Lyon (33-13) le lendemain, la finale du Top 14 s'annonce excitante. Et si les rouge et noir mènent 4 à 0 grâce à leurs précédentes victoires (1994, 1999, 2001, 2008), les Auvergnats semblent en mesure de les inquiéter estime l'ancien demi de mêlée du XV de France.

"_C'est la finale espérée vu les résultats de la saison régulière. On est dans l'attente d'une finale qui, on l'espère, sera de très haut niveau. Je vois une finale serrée. On a vu les mêmes caractéristiques, deux équipes avec une très bonne conquête, une forte mêlée, une bonne défense et deux équipes qui savent accélérer quand il faut pour marquer des points avec quelques joueurs d'exception des deux côtés. J'ai en mémoire le dernier match à Toulouse qui avait été très spectaculaire (ndlr : 47-44). Il ne sera pas aussi spectaculaire puisque c'est une finale mais j'espère qu'il y aura les mêmes ingrédients et la même envie. Pour moi c'est du 50/50. On sent Clermont bien à tous les niveaux, bien physiquement, ils n'ont pas d'absents, ils maîtrisent leur sujet. Les Toulousains ont peut-être eu un peu plus de mal, il y a peut-être aussi des interrogations sur la composition d'équipe. Il y aura peut-être un côté tactique côté toulousain alors que la machine clermontoise est en place. Peut-être que les Toulousains vont nous sortir une petite botte secrète. J'ai hâte d'y être._"

Guy Accoceberry sera bien sûr samedi au rendez-vous du Stade de France. © Radio France - Arnaud Carré