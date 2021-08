Top 14 : entretien avec le troisième ligne rochelais Grégory Alldritt avant la reprise du championnat

Dans six jours, les joueurs du Stade Rochelais entameront le championnat de France avec la réception du Stade Toulousain. Une rencontre dimanche soir à 21h05, avec un stade Marcel Deflandre quasi complet. Les maritimes repartent en campagne après une saison 2020-2021 exceptionnelle, avec deux finales historiques, en coupe d'Europe et en Top 14. Pas de titre, mais l'envie de repartir de plus belle pour Grégory Alldritt. Le troisième ligne international rochelais se confie à France Bleu La Rochelle :

France Bleu La Rochelle : Grégory, après cette longue saison 2020-2021, vous avez fait le break. Des vacances qui ont du vous faire du bien psychologiquement.

Oui je suis allé en Sicile, au pied de l'Etna, c'était magique, en Grèce également, et bien sûr un retour aux sources avec la famille dans le Gers et des randonnées à Loudenvielle dans les Pyrénées. J'aime beaucoup cet endroit, j'y vais depuis tout petit. Des promenades qui se terminent autour d'une table. Ce sont des moments que j'affectionnent. C'était nécessaire se se vider la tête après une longue saison pleine de rebondissements. Je pense que je n'ai pas lu un article de rugby, par contre j'ai regardé les matchs de l'équipe de France face à l'Australie, avec beaucoup de plaisir. Voilà, j'ai juste profité, sans penser à ce qui se passait la semaine d'après.

On y arrive tout doucement à ce premier match, le 5 septembre, ça arrive très, très vite. Réception de Toulouse dimanche soir. Psychologiquement, comment on arrive à se propulser sur une nouvelle saison, alors qu'une vient de s'achever avec deux finales inédites ?

Ce n'est pas simple, mais je pense que c'est bête à dire, on a plus de facilité à basculer que Toulouse. En fait, nous on a rien gagné, on a toujours tout à prouver. Il faut reprendre à zéro, mais on a toujours cette motivation d'aller chercher quelque chose. Et c'est ce qui nous pousse justement tous les jours entre nous, ce petit goût amer qu'on avait la saison dernière. Ça vous motive à travailler plus pour ne pas avoir à revivre çà. En ce début d'année, il y a des sourires et beaucoup de motivation. Tout le monde est concentré, tout le monde est concerné. C'est plutôt agréable.

Pourtant, faire mieux que ce que vous avez fait, on ne va pas dire que c'est impossible, mais c'est un défi monstrueux.

C'est vrai, le défi est monstrueux. On n'a pas encore parlé d'objectif, mais on aime relever des défis. Là, avec la réception de Toulouse, déplacement au Racing et déplacement à Clermont, c'est un gros bloc qui se présente. Trois premiers matchs très, très relevés ... il va falloir reprendre du plaisir sur le terrain, et comme ça commence avec une rencontre à domicile, je suis impatient de retrouver notre public. Quand on connaît la ferveur qu'il y a ici, ça va être quelque chose d'énorme. On va profiter de tout cela, après un peu plus tard, on pourra se projeter un peu plus dans la saison.

Commencer par Toulouse, une équipe contre laquelle vous avez perdu cinq fois la saison dernière, cela vous inspire quoi ?

C'est un premier gros test en phase régulière de Top 14. Mais ce que je veux vraiment souligner, c'est que c'est une rencontre à domicile. Cela fait depuis le mois de février 2020, avec la réception de Toulon que l'on a pas joué devant un stade complet. Cela va être incroyable. Imaginez qu'il y a des joueurs qui n'ont pas connu cette ambiance, comme Will Skelton, qui n'ont encore jamais joué devant un stade Marcel Deflandre plein. Je suis sûr que je vais avoir des frissons. On va essayer de faire plaisir à ce public qui nous a soutenu la saison dernière, à distance. C'est ce qui nous motive et nous pousse tous les jours.

Dans cette saison écoulée, même avec deux finales perdues, il y a eu forcément de bons moments. Vous pensez auxquels ?

Ce qui m'a marqué, c'est cette demi finale à domicile face au Leinster. Bien sûr, c'est une grosse victoire. C'est un gros match de notre part. Et puis cette première communion de l'année avec nos supporters quand on est sorti du stade. La victoire était belle, avec du soleil, tout était réuni. C'était une magnifique journée. Après à Twickenham, en finale de coupe d'Europe, même avec la défaite, je garde en tête tout de même une belle expérience. Mais ... c'est sûr, perdre derrière c'était décevant, très difficile pour nous.

Mais battre le Leinster, c'était énorme. Le Leinster, c'est un peu le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid d'aujourd'hui en football. Une grosse performance qui montre le potentiel de l'équipe rochelaise.

Ça montre qu'on peut rivaliser avec des équipes de ce calibre. Mais pour devenir une grande équipe, il faut savoir, réitérer ce genre de prestation. Si cette saison on fait une année catastrophique, tout le monde oubliera presque ce qui s'est passé l'année dernière. Donc à nous de travailler dur pour justement être constant dans nos performances et pour gagner cette étiquette de grand club.

En parallèle, il y a bien sûr l'équipe de France pour vous. Vous êtes à 23 sélections aujourd'hui. Il y a un test match en novembre face à l'Argentine et un tournoi des Six Nations, à un an de la Coupe du monde. Continuer de faire parti de ce groupe tricolore, c'est on l'imagine votre objectif.

Bien sûr, mais faire partie de ce groupe, c'est un privilège. Il n'y a jamais rien d'acquis, donc c'est toujours à gagner et à travailler dur pour y être. C'est quelque chose qui se mérite. On a vu qu'il y a eu une tournée en Australie qui a été magnifique, même avec deux défaites, mais elle a été magnifique avec une attitude irréprochable des joueurs dans l'engagement et l'intensité. Le tournoi, bien sûr, c'est dans un coin de ma tête. Mais avant ça, il y a d'abord un début de saison à maîtriser avec son club. Il faut être performant pour pouvoir espérer intégrer le groupe France pour la tournée d'automne.

Une tournée, et un tournoi au printemps à un peu plus d'un an de la coupe du monde. Cela pourrait bien lancer l'équipe de France, avec en plus un tournoi avec cette année trois matchs à domicile pour deux à l'extérieur.

Il est important, c'est sûr, mais comme chaque tournoi. Parce que je pense que les trois tournois précédents que j'ai joué, on les a joué pour gagner, pas pour participer. J'imagine que ce sera la même chose cette année. Après c'est vrai, il y a trois réceptions sur ce tournoi 2022, mais de là à dire que ce sera facile, c'est se tromper complètement.