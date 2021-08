Top 14 Eric Artiguste (Aviron Bayonnais) "On a préparé cette saison dans le calme et la sérénité"

La saison de ProD2 démarre ce jeudi 26 août avec en ouverture le choc de Pro D2 entre les deux relégués Bayonne et Agen. Bayonne retrouve son cocon de Jean-Dauger rénové et surtout son public qui sera exigeant pour cette saison en Pro D2. Le public, mais aussi le staff, et même les autres clubs voient l'Aviron, plus gros budget de Pro D2, en favori. Une pression pas franchement ressentie par l'équipe selon l'entraineur Eric Artiguste qui pose que : "on a préparé [cette saison] dans le calme et la sérénité. On avait des acquis quand même, y'a pas mal de trucs de l'année dernière, donc on n'a pas tout bouleversé, on a gardé une grosse partie du projet de jeu, amélioré quelques petites choses".

Une saison dans la continuité, malgré la descente, "il y aura beaucoup d'envie" prévient Eric Artiguste. "Ça ne sera pas facile, Agen est comme nous, et l'ambition du club c'est aussi de jouer les phases finale et de remonter peut-être. C'est un club qui est très formateur, parce que chaque année ils ont beaucoup de départs et ils forment quand même de bonnes équipes". L'an dernier, Bayonne l'avait emporté à domicile et à l'extérieur contre Agen.

L'entraîneur Eric Artiguste © Radio France - Bixente Vrignon

Mariano Galarza, nouveau capitaine

Parmi les changements cette saison, le 2° ligne Mariano Galarza prend le capitanat. Une transition en douceur avec Jean Monribot, le capitaine de la saison dernière, affirme l'argentin : "j'ai beaucoup de monde qui va m'aider, comme les anciens leaders, on est un groupe qui comprend bien les choses à faire, donc c'est pas difficile". C'est lui qui devra prendre la parole dans les vestiaires ce jeudi soir, avant d'entrer sur la pelouse et d'entendre la première peña Baiona de la saison, mais Mariano Galarza, qui a déjà tenu ce rôle dans les équipes jeunes argentines sait que "il ne faut pas parler pour parler. Je vais essayer de faire ce discours d'avant match en français" dit-il dans un sourire et ajoute "j'espère que les mecs rigoleront pas trop", en référence à son accent argentin prononcé.