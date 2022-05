Top 14 : explication de texte à l'UBB

Après une semaine de vacances, l'UBB s'est retrouvée le lundi 9 mai. "On a parlé beaucoup entre nous, il y avait beaucoup de choses à régler, on n'était pas bien" confie le deuxième ligne Jandre Marais.

Des discussions pour mettre le doigt sur les causes de cette série de sept défaites en neuf matches de Top 14 qui a fait passer l'Union du statut de leader serein à celui de dauphin menacé.

Un esprit d'équipe à retrouver

"Il y a eu des mises au point, confirme l'ouvreur international Matthieu Jalibert, ça a chauffé que ce soit avec le staff mais aussi entre les joueurs. C'est normal qu'il y ait cette tension et, entre guillemets, ces règlements de compte parce qu'on a merdé, on sait qu'on n'a pas fait les choses. Si on veut progresser, atteindre nos objectifs, il faut qu'on se dise les choses comme elles sont, que chacun prenne ses responsabilités. Des fois ça ne fait pas plaisir mais malheureusement dans la vie d'un groupe, il faut passer par ces étapes là surtout quand on est dans des moments compliqués."

Le numéro 10 de l'UBB Matthieu Jalibert © Radio France - Justine Hamon

"Il fallait qu'on ait les idées claires sur ce qu'on avait besoin de faire et ne pas faire", précise le manageur Christophe Urios qui a haussé le ton comme il l'avait fait la saison dernière après une défaite à domicile face à La Rochelle.

On se fout dans la merde parce qu'on n'est pas à la hauteur dans l'engagement. Ce n'est pas acceptable.

Il parle de "honte" au sujet du dernier revers à domicile (16-29) face à Toulon, le cinquième de rang à Chaban Delmas toutes compétitions confondues. "On a bien vu le visage des deux derniers matches. Tu vas à Montpellier en vraie équipe, tu reçois Toulon et tu n'es pas une équipe. Donc entre temps on se laisse aller."

Il y a urgence à réagir martèle Christophe Urios. "Tout le monde est content, quand tu croises les gens dans la rue, ils te disent qu'on va faire une belle fin de saison. Mais on peut finir 7ème. C'est un problème de caractère, de responsabilité. Ce qu'on a fait contre Toulon ce n'est pas possible. C'est le match de l'année, ça nous permettait d'être premier, d'être qualifié et d'avoir une fin de saison un peu tranquille. Là, on se fout dans la merde parce qu'on n'est pas à la hauteur dans l'engagement. Ce n'est pas acceptable."

Le manageur refuse l'hypothèse de la "suffisance" mais déplore une forme de "légèreté" dans un groupe qui s'est remplumé, s'est remis au travail pour réussir à mettre des actes sur les mots samedi face au LOU. Et à voir l'intensité de la séance de ce mardi, le message semble avoir été entendu.