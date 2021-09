Top 14 : face à Clermont, un match "très costaud" attend le Stade Toulousain

Stade Toulousain-ASM Clermont Auvergne, c'est le choc en clôture de la 4e journée de Top 14. Les Toulousains, invaincus depuis le début de la saison, auront près de 19 000 supporters derrière eux. Le match se jouera quasiment à guichets fermés à Ernest-Wallon ce dimanche soir, à partir de 21h05.

Un match intense en perspective

L'ASM a mal débuté sa saison, enchaînant deux défaites contre le LOU (28-19) puis contre Castres à domicile il y a deux semaines (30-34). Samedi dernier, les Clermontois ont enfin décroché leur première victoire de la saison face à La Rochelle (23-22).

"Je pense qu'ils se sont rassurés la semaine dernière, expliquait ce vendredi en conférence de presse Laurent Thuéry, l'entraîneur de la défense. Sous les trombes d'eau, dans un contexte pas évident, face à une belle équipe de La Rochelle, ils ont répondu présent. Quand on regarde l'historique des matchs Toulouse-ASM, c'est toujours des matchs envolés, où il y a des points. _On doit s'attendre à quelque chose de très costaud"_dimanche.

Améliorer le jeu

Les Toulousains sont sur leurs gardes, d'autant qu'ils ont failli se faire surprendre à Montpellier la semaine dernière. _"_On a une capacité à rattraper les coups, les joueurs s'accrochent. C'est très positif et il faut le garder, affirme Laurent Thuéry. C'était très important à Montpellier avec cette fin de match délicate." Sept semaines après la reprise, "il reste encore un peu de déchets dans tous les secteurs de jeux", estime Laurent Thuéry.

"On n'a pas encore notre jeu mis en place à 100 %, reconnaît le pilier Cyril Baille. Il reste encore beaucoup de travail et de remise en question. Ce n'est pas parce qu'on a gagné les trois premiers matchs qu'il faut se croire arrivé."

La dernière saison de Maxime Médard ?

Présent lui aussi à la conférence de presse, Maxime Médard a d'emblée écarté le sujet de son futur au club, alors que son contrat se termine à la fin de la saison. "Si on peut éviter la question autour de ma dernière année au club ou pas, je ne sais pas encore" a déclaré l'arrière toulousain en s'asseyant sur sa chaise.

À 35 ans, le Toulousain n'estime pas faire plus d'efforts face à la jeune génération. "J'ai toujours fait les efforts pour être performant. Je dépense seulement plus d'énergie pour les sprints, les déplacements. Mais ce n'est pas le plus gênant."

Papa d'une petite fille, Maxime Médard a plus de mal avec le calendrier de la saison. "On ne sait jamais quand est-ce que l'on va jouer. C'est un peu chiant pour l'organisation de la maison. C'est plus d'être loin de ma famille qui me dérange. Au delà de ça, j'essaye de profiter au max."

Match à vivre en direct sur France Bleu Occitanie

Dimanche soir, dès 20h35, France Bleu Occitanie vous fera vivre en direct et en intégralité Stade Toulousain-ASM Clermont. Coup d'envoi à 21h05.