Au retour d'un voyage raté au Stade Français (20-8), le staff n'en a pas fait des tonnes. La conquête a précipité la chute de l'équipe girondine à Jean-Bouin et les avants ont été mis devant leurs responsabilités.

Message bref mais clair

"Les joueurs en ont pris conscience, reconnaît Jean-Baptiste Poux en charge de la mêlée, ils n'aiment pas passer pour des charlots. J'espère que le message a été bien entendu et que les avants ont bien compris que c'était la dernière fois qu'on faisait un match comme ça."

Mais l'ancien pilier international a refusé de dramatiser, rappelant qu'une semaine plus tôt, c'est le pack qui avait permis à l'Union de prendre le dessus sur Pau en fin de match. Le staff a donc plus cherché la prise de conscience que la surcharge de travail.

Ne pas se laisser marcher sur les pieds

"Ce sont de petits détails, reconnaît le deuxième ligne Cyril Cazeaux. On n'est pas encore sûr à 100% de nos nouvelles annonces en touche. En mêlée, c'est pareil, on a revu des choses à la vidéo. L'indiscipline, on y travaille aussi, on fait trop de fautes."

On saura après Montpellier, si le chantier a avancé. Car, malgré des absences, le pack héraultais a relevé la tête face à La Rochelle et reste une référence. Un pack qui a souvent martyrisé son vis-à-vis (11 victoires en 14 matches de Top 14 depuis 2011) mais qui avait été pris dans l'engagement (47-17) en septembre 2017.

"On les connaît, poursuit Cazeaux. C'est costaud, ça joue fort, ça tape. Il faut qu'on se prépare comme l'an dernier à faire la guerre, à ne pas les laisser jouer, à casser leur rythme. On va y arriver."

Avant de recevoir Clermont et La Rochelle d'ici la fin du mois, l'UBB serait bien avisée de rappeler au Top 14 qu'elle n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds.

Les équipes

UBB : Buros - Nabuli, Radradra, Seuteni, Tilsley - James (o) Serin (m) - Roumat, Amosa, Diaby - Cazeaux, Douglas - Cobilas, Dufour, Poirot.

Remplaçants : Pelissié, Paiva, Woki, Marais, Gimbert, Decron, Plazy, Kaulashvili.

Montpellier : Immelman - Martin, Reilhac, Steyn, Fall - Goosen (o) Pienaar (m) - Liebenberg, Galletier, Bardy - Willemse, Mikautadze - Ja. Du Plessis, Giudicelli, Fichten.

Remplaçants : B. Du Plessis, Watremez, Ledevedec, Kornath, Tomas, Vincent, NGandebe, Guillamon.

