Top 14 : face à Pau, le Stade Toulousain veut marquer son territoire

Pour sa première sortie de la saison devant le public d’Ernest-Wallon ce samedi (20h45), le Stade Toulousain se méfie de la Section paloise qui lui avait joué un mauvais tour la saison passée.

Après un match nul plutôt logique décroché à Oyonnax en ouverture de la saison, les Toulousains s’attaquent à un morceau encore un peu plus consistant : la Section paloise. Les Béarnais sont candidats aux phases finales même s’ils ont démarré la saison par une gifle à Toulon, 41-14.

Première pour Pointud, retour des internationaux français

« Pau, comme d’autres équipes, m’inquiète avant même de l’avoir joué, d’autant plus quand cette équipe a connu une première mi-temps un peu compliquée à Toulon, prévient l’entraîneur des Rouge et Noir Ugo Mola. On sait très bien qu’une équipe qui a subi tout au long de la partie va serrer les rangs ». Pour la première de la saison à Ernest-Wallon, les stadistes se savent attendus par le public qui ne demande qu’à croire aux espoirs suscités par la première journée. Pour leur donner confiance, cela fait 10 ans que les Toulousains remportent le premier match de la saison qu'ils disputent à Ernest-Wallon.

S’il y en a bien un qui ne manque pas d’appétit avant ce match, c’est bien David Roumieu. Le talonneur de 35 ans, natif de Toulouse, retrouve les terrains depuis une semaine alors qu’il avait pris sa retraite en fin de saison dernière. « Je n’avais pas vraiment coupé, je m’entraînais seul tous les jours pour moi, pour la tête, raconte Roumieu. J’appréhendais un peu et puis finalement, et puis une fois qu’on y est, premier contact est c’est reparti. C’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas ! »

Roumieu est là comme joueur supplémentaire suite aux blessures de Marchand et Mauvaka. Lucas Pointud va disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs alors qu'Ugo Mola va aussi retrouver pour ce match quelques internationaux « protégés » par la liste Élite du XV de France : Yoann Maestri, sera titulaire au coup d'envoi. Jean-Marc Doussain et Yoann Huget démarreront sur le banc. Cyril Baille n’est toujours pas remis de sa rupture d’un tendon rotulien, Gaël Fickou et Antoine Dupont sont eux ménagés en raison de gênes aux adducteurs qui datent de la fin de saison dernière. Le jeune Romain Ntamack est lui retenu par ses révisions du bac !

Face à Pau l’an passé, le début de la fin

L’an dernier les Toulousains s’étaient inclinés à domicile face à Pau, 20-10. « C’est à partir de ce match, cette déconvenue, qu’on avait commencé à dégringoler » note Yann David. Les Toulousains étaient alors sortis du top 6, et ne s’en étaient plus jamais approchés. Et sur les neuf derniers matchs de la saison ils n’avaient signé que deux victoires. Le Stade Toulousain a tout de même quelques idées pour contrecarrer Pau, les Béarnais ont terminé 12e défense du championnat la saison passée, c'est aussi l'équipe qui a le moins joué au pied.

Toulouse sait donc à quoi s'attendre. « C’est une équipe qui a un peu des systèmes de jeu à la néo-zélandaise, détaille le 3e ligne Louis-Benoît Madaule. On s’attend à un gros volume de jeu, on a travaillé en conséquence, parce que malgré la performance à Oyonnax, on s’est rendu compte qu’en termes de volume, ce n’était pas forcément un match de très haut niveau. On a donc élevé le rythme cette semaine pour être prêts face à Pau qui est une équipe qui envoie beaucoup de jeu ».

Les compositions

Stade Toulousain : Ramos - Kolbe, Poï, David, Médard - Holmes (o), Bézy (m) - Madaule, T. Gray, Axtens - Tekori (cap.), Maestri - Faumuina, Ghiraldini, Pointud.

Remplaçants : Roumieu, Neti, Verhaeghe, Galan, Kunatani, Doussain, Huget, Aldegheri.

Section Paloise : Malié - Pourailly, Smith, Stanley, Votu - Slade (o), Daubagna (m) - Dougall, Armitage, Mowen - Pierre (cap.), Ramsay - Charlet, Lespiaucq, Domingo.

Remplaçants : Bouchet, MacKintosh, Metz, Tutaia, Pesenti, Tomas, Taylor, Hamadache.

Stade Toulousain - Section Paloise c'est à vivre à partir de 20h30 sur France Bleu Toulouse !