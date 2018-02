France Bleu : Est-ce que tous les voyants sont au vert côté toulousain avant de venir défier l'UBB ?

Louis-Benoît Madaule : On sait qu'il nous reste huit matches pour espérer une place dans les six. Tout ira bien si les matches qui arrivent sont positifs pour nous. C'est une période assez compliquée, quand on voit La Rochelle se retrouver sixième alors qu'ils étaient dans le Top 3 depuis pas mal de temps.... Le classement est très serré. On sait très bien où on est.

Les trois victoires bonifiées d'affilée vous ont-elles donné de la confiance ?

Il faut savoir prendre ces points pour espérer mieux et rester dans une bonne dynamique. Que ce soit Oyonnax, Agen ou Brive, ça n'a pas été facile. Toutes ces équipes ont donné le maximum et ça c'est décanté sur des fins de match à domicile. Tant mieux pour nous. Pourvu que ça continue.

Les choses se font naturellement. A nous d'être présents et consistants dans nos performances à venir pour être tout simplement là où on doit être, là où on espère être, c'est à dire en phases finales.

Toulouse vient à Bordeaux pour faire un coup ou avez-vous en tête la réception de Lyon qui suivra ?

C'est la dernière ligne droite. On est tous sur le pont dans l'effectif pour être le plus compétiteur possible car il y a aussi une concurrence interne aux postes. Tout le monde essaie de tirer le niveau vers le haut. Il reste huit matches, ils seront tous importants.

Vous avez l'impression que Toulouse est aujourd'hui armé pour jouer à nouveau les premiers rôles ?

En mars dernier, Laurent Marti avait rendu hommage à Louis-Benoît Madaule qui s'apprêtait à quitter le club. © Radio France - Justine Hamon

Personnellement, comment vous sentez-vous au sein de votre nouveau club ?

Plutôt bien. Le groupe s'est bien soudé par le travail depuis le début de saison. Tout le monde adhère à un discours porté sur le jeu mais aussi sur l'équilibre entre l'attaque et la défense, savoir marquer quand il le faut. C'est quelque chose dans lequel je me retrouve.

Quel regard portez-vous sur l'Union Bordeaux-Bègles et sa saison ?

J'ai quelques joueurs au bout du fil. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu Julien Rey tout à l'heure pour prendre la température. J'ai encore des contacts au club, des liens amicaux avec des joueurs, des dirigeants aussi, je prends des nouvelles. Ça me fera plaisir de croiser quelques joueurs samedi mais je me concentre sur moi, sur ma saison avec le Stade Toulousain.