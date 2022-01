Top 14 : faut-il s'inquiéter pour le Stade Toulousain ?

Le Stade Toulousain n'a toujours pas connu la victoire en 2022. Trois défaites (à Clermont, aux Wasps et face au Racing 92) qui plonge le Stade Toulousain un peu plus dans le flou. Perturbé par le Covid 19 certes, mais le club Rouge et Noir ne retrouve pas le jeu qui l'a fait briller ces dernières saisons.

Le problème du jeu au sol

Après un début de saison canon et six victoires consécutives en Top 14, le Stade Toulousain a perdu le fil ces dernières semaines. Le jeu au sol est pointé du doigt : _"_Depuis le début de l'année, on donne le ton d'une équipe un peu faible dans ce secteur. Les arbitres le savent et ces phases, quand elles sont à 50-50, ça joue contre nous. C'est aussi de notre faute puisqu'on ne donne pas une bonne image sur ce secteur depuis le début de l'année. C'est un gros point noir, ça nous empêche d'avoir de la continuité dans le jeu. C'est un secteur sur lequel il faut qu'on se penche rapidement. On a assez d'expérience pour savoir que les classements fluctuent et qu'il faut juste ne pas trop décrocher mais ce qui est plus inquiétant c'est notre production de jeu depuis plusieurs semaines. Il y a pas mal de choses à travailler pour gagner, pour qu'on se fasse plaisir, pour retrouver le sourire et être conquérant. Pour l'instant on subit un peu les choses. Inconsciemment on s'est peut-être un peu endormis", confesse Jean Bouilhou l'entraîneur des avants.

Le troisième ligne Antoine Miquel estime lui aussi qu'il peut y avoir un petit manque d'engagement, fatal aux Toulousains : "Casser la bouche des mecs dans les rucks, ce n'est pas une question de tactique. C'est mettre la tête dans les rucks tout simplement. Cette semaine, ce serait bien qu'on se resserre entre nous pour retrouver un peu de cohésion. Cela va être un moment hyper important."

Une fin d'hiver importante

Le Stade Toulousain doit maintenant négocier six matches de Top 14 en six semaines et sans les internationaux qui vont participer au Tournoi des 6 Nations. Antoine Dupont, Romain, Cyril Bailles, Anthony Jelonch, François Cros et Matthis Lebel viennent d'intégrer le groupe France pour préparer la réception de l'Italie. Ils rejoignent Peato Mauvaka et Julien Marchand. "On sait que certains joueurs vont partir. Il va falloir se resserrer avec le groupe qui va rester ici. _Je ne pense pas qu'il y ait d'urgence, on ne cible pas pour l'instant le Top 2 ou le Top 6 car il reste encore beaucoup de matches_", tempère Selevasio Tolofua.

