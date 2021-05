Top 14 : fin de saison pour le pilier du Stade Toulousain Clément Castets

C'est un coup dur pour le Stade Toulousain qui est déjà bien affaibli par les blessures. Le futur pilier du Stade Français, Clément Castets, a annoncé ce mercredi sur son compte Instagram qu'il serait indisponible huit mois du fait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Je suis sûr que je reviendrai plus fort

Rentré à la 69e minute lors de la finale de la Champions Cup remportée face à La Rochelle (22-17) samedi dernier, l'actuel joueur du Stade toulousain était sorti moins de dix minutes plus tard après être resté de longues minutes au sol suite à un choc. "Je ne jouerai donc pas au rugby pendant 8 mois ! Il y a des choses plus graves dans la vie et je suis sûr que je reviendrai plus fort" a-t-il commenté.

Clément Castets quitte le club rouge et noir sur une grave blessure. Lundi 10 mai, le Stade Français avait officiellement annoncé la signature du pilier gauche (25 ans, 1m 81, 109 kg) soumis à la forte concurrence du pilier international Cyril Baille à Toulouse.