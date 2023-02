Top 14 : Frédéric Michalak s'engage au Racing 92 pour trois saisons

Frédéric Michalak débarque au Racing 92. L'ancien demi d'ouverture du XV de France (77 sélections entre 2001 et 2015, vainqueur de quatre éditions du Tournoi des 6 Nations) s'est engagé avec le club de rugby des Hauts-de-Seine pour la saison sportive 2023-2024.

Un contrat de trois saisons, pour intégrer le staff du club francilien de Top 14 : il sera responsable de l'attaque, en remplacement de Rory Teague , arrivé l'an dernier chez les Ciel et Blanc. L'ancien joueur de Toulouse, Toulon et de Lyon, est actuellement consultant à Toulon. A 40 ans, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus retrouvera ses anciens partenaires en équipe de France, Yannick Nyanga et Dimitri Szarzewski, respectivement entraîneur des Espoirs et adjoint en charge de la défense.