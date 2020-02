Top 14 : Leonardo Ghiraldini à l'UBB

Bordeaux, France

Il fait partie des rares joueurs de la planète ovale à avoir vécu quatre coupes du monde même si Leonardo Ghiraldini garde un goût amer de la dernière en date. Revenu après une rupture des ligaments croisés survenue lors du match Italie - France en mars 2019, il n'avait pu s'offrir une 105ème sélection au Japon, la faute à la concurrence et à celle d'un typhon qui avait provoqué l'annulation du dernier match des Italiens face aux All Blacks.

A 35 ans, le talonneur italien, qui n'a donc plus joué en compétition depuis onze mois, va retrouver les terrains sous le maillot de l'UBB. Il sera le joker médical de Florian Dufour, blessé à la cheville début janvier et opéré quelques jours plus tard.

Après avoir accompli la première partie de sa carrière en Italie (Calvisano puis Trévise), Leonardo Ghiraldini s'était révélé sous le maillot des Tigres de Leicester (2014-16) avant de signer pour trois saisons à Toulouse avec qui il a disputé 52 matches et inscrit quatre essais.

L'Italien va apporter sa science en mêlée fermée, son sens du combat ainsi que son expérience et entrer dans la rotation des talonneurs avec Clément Maynadier et Adrien Pelissié.