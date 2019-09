Top 14 - Hireche (Brive) : "pour gagner contre Clermont, il fallait faire une entame de fous..."

Brive-la-Gaillarde, France

L'Histoire le retiendra : c'est Brive qui a remporté le 100e derby du Massif central contre Clermont. Ce dimanche après-midi, le CAB l'a emporté 28-21 face aux Jaunards dans un Stadium quasiment plein (12.691 spectateurs) et chauffé à blanc.

Une première période de très haute facture

Les Brivistes ont fait la différence d'entrée de match, grâce à une pression de tous les instants. Dominateurs dans le combat, plus agressifs face à des Clermontois secoués et incapables de ralentir la cadence, les Brivistes ont su se montrer patients pour marquer en coin (Namy, 4e) après un bijou de passe au pied d'Olding dans la diagonale. Le CAB a aussi su marquer en force (Fa'aso'o, 16e) pour concrétiser un jeu plein de maîtrise et d'une alternance utilisée à bon escient. Galala, plein de malice avec un départ au ras derrière un ruck, a enfoncé le clou en coin en fin de première période (22-7, 32e). Un premier acte que Brive a ponctué avec aucune faute commise : une clé, indéniablement, pour se défaire d'une équipe clermontoise réaliste sur sa seule vraie occasion (essai Lee, 24e).

Clermont exploite les erreurs brivistes

Le danger se rapproche, après la pause, au cours d'une deuxième période où Brive est surtout contraint de défendre. Moala (53e) et Cassang (68e) profitent de deux erreurs corréziennes pour aller à dame. Le premier conclut une relance de 90 mètres consécutive à une passe après contact mal maîtrisée de Fa'aso'o pour Olding. Le second sanctionne un dégagement contré de Blanc, depuis ses 22 mètres, par Cancoriet. Mais, le CAB a su, grâce à un pack conquérant, inscrire une pénalité après une mêlée enfoncée et un ballon porté écroulé par Levave (carton jaune, 65e). Laranjeira a assuré la gagne (28-21, 72e) après un mauvais geste de Naqalevu (carton jaune, 71e) sur Muller. Un bien fou pour Brive qui signe sa première victoire après deux revers à Pau puis Agen.

"Nous avions faits deux matchs qui ne nous ressemblaient pas"

Saïd Hireche a légitimement le sourire. " On savait que pour rivaliser et gagner contre Clermont, il fallait faire une entame de fous et être régulier sur la longueur du match " décrypte le capitaine du CA Brive, " _n_ous avons réussi à le faire en dépit de quelques trous d'air et d'un petit manque d'oxygène. Nous sommes allés gagner le match au bout, et ça fait vraiment du bien de remporter le premier match à domicile " ajoute le 3e ligne d'une formation corrézienne frustrée d'avoir lu et entendu, ces derniers jours, qu'elle n'avait pas le niveau du Top 14. " Nous avions faits deux matchs qui ne nous ressemblaient pas. Que ce soit par rapport à la saison dernière en Pro D2, que ce soit par rapport aux trois matchs de préparation cet été, que ce soit par rapport à ce que nous produisons à l'entraînement " détaille Saïd Hireche. " Nous nous sommes remis en question et nous sommes dits les vérités. Contre une belle équipe de Clermont, nous avons prouvé qu'on avait le niveau. Cela dit, comme je le dis souvent, c'est la régularité dans les performances qui fera qu'on prouvera qu'on a le niveau du Top 14 et que ce n'était pas un coup d'éclat ".

