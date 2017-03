Top 14 : Humilié à Toulon, l’Aviron repart abattu

Bayonne a concédé dans le Var ce samedi lors de la 20e journée de Top14 la plus lourde défaite de son histoire en championnat (82-14). Une soirée cauchemardesque qui risque de laisser des traces. Quant à la relégation mathématiquement effective elle n’est plus très loin.

Mines dépitées, abattement, constat d’impuissance… les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier après match des joueurs bayonnais meurtris, blessés dans leur chair et dans leurs âmes, conscients d’avoir failli au-delà de l’acceptable témoigne l'ailier Bastien Fuster :

Qu’est-ce que vous voulez dire franchement ? On est juste ridicules ! On a pas le niveau (…) Honnêtement là, c’est compliqué

L'ailier bayonnais Bastien Fuster est dépité après l'humiliation subie à toulon Partager le son sur : Copier

Si ils n’ont pas battu le record du plus gros écart dans un match de Top 14 (Clermont –Dax, 95-7, le 14 juin 2008), avec 68 points d’écart en leur défaveur et 82 points encaissés, ils ont en revanche établi la plus grosse fessée subie par l’Aviron en championnat.

"Le pire match de toute ma carrière" (F. Salagoïty)

De quoi susciter dépit, agacement, voir colère rentrée chez les dirigeants bayonnais. Pas du meilleur effet à l’heure des choix pour l’avenir. Présent dans les travées du stade Mayol, Francis Salagoïty, le président du conseil d’administration bayonnais n’avait jamais ressenti cela, à ce point là :

Y a pas eu de match, on a été nuls en touche, nuls en mêlée, on s’est échappés en défense… c’est le pire match de toute ma carrière de président. On peut rien faire… c’est un sentiment de totale impuissance ! (…) C’est pas avec des prestations comme cela que vous allez encourager les gens à venir vous soutenir.

Francis Salagoïty a vécu le pire match de sa pourtant longue carrière de président Partager le son sur : Copier

"On a pas le niveau, ça va trop vite pour nous"

Bayonnais tout simplement surclassés à Toulon, comme un ténor du Top 14 surclasserait un médiocre de Pro D2. Un Aviron aux fesses rouges cramoisies pour avoir voulu se mesurer au haut niveau, trop tôt invité, mais qui n’a tout simplement pas les armes pour lutter reconnait le centre Thibault Lacroix :

Impuissance… En plus dans l’engagement on y est, mais on n’a pas le niveau, le constat est clair. Ça va très vite, ça va trop vite pour nous.

Le centre Thibault Lacroix reconnait que Bayonne n'a pas le niveau du Top 14 Partager le son sur : Copier

Alors que l’entraineur des avants bayonnais Dewald Sénékal, ancien 2e ligne toulonnais, restait seul sur le banc de touche téléphone en main et regard vide, Vincent Etcheto, le manager interdit de banc de touche (suspendu 10 semaines mercredi dernier pour inconduite, il a annoncé qu’il allait faire appel), est lui resté très longtemps dans les tribunes.

"J'ai mal au coeur, mal pour le club. Je souffre" (V. Echeto)

Choisissant de ne pas descendre parler à chaud à ses joueurs dans les vestiaires, il a même pris le temps, contrairement à ses habitudes et aux usages, de répondre aux questions de Sud Ouest et France Bleu (entretien à lire demain et à écouter dans le Mag des Sports de France Bleu Pays Basque à 17h). Extraits :

«Bien sûr que je me remets en question, bien sûr que c’est humiliant. Ca fait mal au cœur, j’ai mal pour le club, j’ai mal pour les supporters. (…) Je souffre pour les joueurs, je souffre pour mon staff (…) bien sûr que j’ai mal. Mais après je suis obligé de continuer, parce qu’on est passionné, parce que l’on croit à ce que l’on fait. C’est parler de fierté, d’honneur aux joueurs, et c’est dur»

Aveux d'impuissance de Vincent Etcheto qui souffre après la déroute Partager le son sur : Copier

Les Bayonnais doivent maintenant vite se remettre les idées à l’endroit pour ne pas terminer la saison en roue libre et revivre ce même cauchemar jusqu’à la fin de saison. Thibault Lacroix exhorte ses coéquipiers à ne pas se désunir :

On va s’accrocher jusqu’au bout pour garder la tête haute. Entre ceux qui vont partir, ceux qui restent, ceux qui ne savent pas ce qu’ils vont faire, il faut rester soudés jusqu’au bout pour éviter d’être ridicules

Thibault Lacroix exhorte ses coéquipiers à se battre jusqu'au bout pour ne pas sombrer Partager le son sur : Copier

L’Aviron doit se remettre tout de suite en selle pour tenter de laver l’affront dès samedi prochain face à l’Union Bordeaux Bègles devant le public ciel et blanc à Jean-Dauger