Top 14 : l'Aviron Bayonnais assume le recrutement d'Izaia Perese malgré ses récents déboires

Le voile est désormais levé sur la mystérieuse dernière recrue de l'Aviron Bayonnais pour la prochaine saison, alors que Philippe Tayeb, le président du directoire du club des bords de Nive, affirmait mardi 26 mai au matin sur France Bleu Pays Basque que son identité ne serait pas connue avant la fin juin en raison de l'existence d'une clause de confidentialité.

Un international australien ? "On a pas les moyens"

Le trois-quart centre étranger tant attendu se nomme Izaïa Perese. Le nom ne vous dit rien ? Normal si vous ne suivez pas les choses du rugby à XIII australien, et encore. On est en tout cas loin de la grande star internationale australienne que beaucoup espéraient et pensaient voire débarquer à Jean-Dauger.

Une utopie répond Philippe Tayeb, le président du directoire bayonnais : "Quand on te parle de Kuridrani (international australien dont le nom revenait avec insistance ces dernières semaines, ndlr) ou d'autres comme ça, c'est des mecs à 35-40.000 euros par mois.... On est loin de ça. On a pas les moyens à Bayonne d'avoir ce type de joueur."

"Un jeune joueur talentueux"

C'est donc ce gaillard de 23 ans, espoir du rugby à XV australien avant de tenter sa chance à XIII, qui a signé jusqu'en juin 2022 avec le club ciel et blanc. "C'est un jeune joueur talentueux, en devenir. C'est costaud, c'est un casseur de lignes, c'est un mec dynamique. Il y a eu une analyse de dossier qui a duré un petit moment avant de prendre une décision."

Izaia Perese évoluait ces deux dernières saisons avec les Brisbane Broncos, un club phare de la National Rugby League (NRL), l'un des tous meilleurs championnats au monde de jeu à XIII. Mais celui que le site de l'Aviron présente comme une "star" treiziste n'a en réalité joué que 2 matchs en équipe première.

Mis à pied par son club

Izaia Perese s'est surtout fait connaître en coulisses. Le jeune homme a été arrêté en février dernier pour possession de drogue. Il a été remis en liberté sous caution. Son club de Brisbane l'avait aussitôt mis à pied pour une durée indéterminée.

Séduit par son fort potentiel rugbystique, l'Aviron Bayonnais a donc décidé de faire fi de ses problèmes extra-sportifs et de lui donner sa chance : "il a été innocenté sur une affaire (il a comparu devant la cours de justice en mars dernier, ndlr), justifie Philippe Tayeb qui ne souhaite pas s'étaler plus sur la polémique. On a attendu le résultat avant de se prononcer".

Passé par le Super Rugby

L'épisode a en tout cas largement contribué à freiner l'ascension de ce joueur à très haut potentiel. Envoyé en formation en équipe réserve pour sa première année à XIII, il a convaincu à son poste de centre et devait pleinement intégrer l'effectif NRL cette saison. Il n'en aura finalement pas l'occasion, ayant décidé de quitter l'Australie pour relever un nouveau challenge et tenter de se faire oublier.

Bayonne espère avoir fait bonne pioche en faisant confiance à ce puissant trois-quart polyvalent - il peut jouer ailier ou centre - qui a été international U20 australien - 4 essais en 4 matchs en 2017 - et possède déjà une solide expérience dans le jeu à XV. Il a notamment disputé 17 matchs (12 titularisations) et inscrit 4 essais avec la province des Queensland Reds en Super Rugby.