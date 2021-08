Top 14 : J-4 avant la réception du Stade Toulousain. Entretien avec Romain Sazy, le deuxième ligne rochelais

La reprise du Top 14, c'est ce week end. Les finalistes de la dernière édition se retrouvent dimanche soir à 21h05 sur la pelouse du Stade Marcel Deflandre. La Rochelle / Toulouse, une affiche devant un stade qui devrait être complet. Cela n'est pas arrivé depuis le mois de février 2020 avec la réception de Toulon. A quelques jours du choc, Romain Sazy se confie au micro de France Bleu La Rochelle. Il revient sur la saison écoulée, ses attentes pour celle qui se dessine. Le deuxième ligne jaune et noir entame sa douzième saison au Stade Rochelais, un capitaine courage qui fêtera bientôt ses 35 ans.

France Bleu La Rochelle : En regardant un peu Instagram à droite à gauche, Grégory Alldritt est parti en vacances en Sicile. On l'a vu devant l'Etna. Sébastien Boboul était à Hourtin... Et vous apparemment, c'est le bassin d'Arcachon ?

Oui... J'aime pas trop exposer ma vie sur les réseaux sociaux, mais comme je me fais chambrer par les gars, j'ai mis une photo avec la dune du Pilat en arrière plan. On était sur le bassin d'Arcachon oui...

Pour vraiment couper, ces vacances étaient très importantes, parce que la saison était très longue.

On n'a jamais vécu une saison de treize mois et demi. Je pense que dans le rugby professionnel, ce n'est jamais arrivé. Treize mois et demi, ça a été très long. Déjà physiquement, mais aussi dans la tête. Il a fallu rester accroché avec tous ces tests PCR et cette pression négative du Covid qui nous a pas mal posé de problèmes dans l'organisation des semaines et même des vacances. Donc, il a fallu rester très focus et concentré tout au long de la saison. Donc oui, je t'avoue que les vacances ont fait le plus grand bien, physiquement, mais aussi dans la tête.

Psychologiquement, il fallait arriver à passer aussi cette idée que vous avez été finaliste à deux reprises de Coupe d'Europe et de Top 14 et que vous avez perdu ces finales là.

Pas simple, vraiment. Mais à la reprise, pourtant, tout le monde était très content. Les corps sont régénérés, l'ensemble du groupe est revenu avec beaucoup d'envie et de grands sourires. Alors oui, les défaites en finales ont été dures à encaisser, forcément. Mais on ne va pas se plaindre non plus. Il ne faut pas oublier qu'on fait un chouette métier. Ça reste du sport, c'est notre passion.

La finale de Top 14 ? Je crois que c'était notre plus mauvais match de la saison

Avant de parler de la nouvelle saison, avez-vous revu la finale de la saison passée, celle de Top 14 ?

Oui bien sûr, je l'ai revue. J'avais besoin de poser un regard extérieur, revoir ce qui n'avait pas marché. Comme tous les matchs, j'aime revoir les rencontres. Ça n'a pas changé, que ce soit la finale ou un match de saison régulière. Je me suis fait mon analyse personnelle. Ils nous ont mis un jeu de pression au pied avec leur numéro 10 et leur numéro 15 qui nous a fait énormément de mal. Je n'ai pas compté le nombre de ballons perdus, il y en avait plus d'une dizaine. Mais bon, je crois que c'était notre plus mauvais match de la saison. En face, les Toulousains tentent des drops de fou ( NDLR Kolbe à 50 mètres ) , ça passe, c'est magnifique. On ne peut rien dire sur cette finale, Toulouse était vraiment au-dessus.

Toulouse se présente dimanche. Bête noire de La Rochelle la saison passée avec cinq défaites en cinq matchs.

Je pense que les compteurs sont remis à zéro chaque saison. Réception d'un promu ou du champion. Il faut rester humble là dessus et par expérience, je sais que jamais rien n'est acquis et il faut vite se remettre en question. Commencer par Toulouse, j'ai envie de dire tant mieux. Mais c'est surtout un match qui va se jouer devant un stade plein. Pour le public, c'est très bien de tomber sur une grosse affiche dès le début. Les supporters auront à cœur de pousser très fort derrière nous et on est vraiment très contents de les retrouver.

Oui parce que, mine de rien, le dernier match à guichets fermés, c'était face à Toulon en février 2020.

C'est exact. On en a parlé en fin de saison dernière avec certains. Pas mal de joueurs n'ont pas connu Marcel Deflandre à guichets fermés. Il y a eu un manque énorme pour les supporters. Ils espéraient tout au long de l'année pouvoir revenir. Nous aussi, on espérait, mais la situation se dégradait au fil des semaines. A contrario, la situation sportive s'améliorait. On entrevoyait de belles phases finales et on a réussi à y rentrer. C'est vrai que bon, maintenant, ça laisse un petit goût d'inachevé. Je pense que s'il y avait eu la présence des supporters sur certains matchs, je crois que cela aurait été mémorable pour les 16 000 spectateurs en tribunes et ceux devant leur télé.

Le dimanche 5 septembre au soir, cela va être presque magique de retrouver ces supporters pour la réception de Toulouse. Vous êtes impatient, j'imagine.

C'est sûr ! C'est la force de La Rochelle : son public, son territoire. Ils sont ancrés et tu ne peux pas leur enlever ça. Des fervents supporters. Pour avoir connu la Pro D2, c'était déjà à guichets fermés, même sur un match amical parfois. On a des supporters assidus, passionnés, et qui donnent beaucoup. On est chanceux là dessus. Tu n'as pas l'habitude de voir des sièges vides à Marcel Deflandre. Ça, c'est la vérité. C'est vrai que l'année dernière, malheureusement, au fil des matchs, on s'y est habitué. Mais dès la première rencontre face à Toulon en septembre 2020, déjà la jauge partielle, ça faisait vraiment bizarre.

Si je ne me trompe pas, vous aurez 35 ans le 14 octobre...

Oui, c'est ça...

J'ai peut-être 34 ans, mais j'ai l'appétit d'un gamin de 21 ans

C'est votre dernière année de contrat avec La Rochelle. Vous êtes à 276 matchs avec le Stade Rochelais. Vous pouvez passer les 300.

Je ne compte pas le nombre de matchs. J'ai d'autres objectifs personnels et collectifs qui sont semblables aux objectifs du club. Je veux gagner quelque chose, ça, c'est indéniable. Je ne me prends pas du tout la tête. Je sais très bien que je suis plus proche de la fin, que du début, mais ce qui est certain, c'est que quand j'arrive aux entraînements, j'ai peut-être 34 ans, mais j'ai l'appétit d'un gamin de 21 ans. Physiquement, ça se passe très bien et dans ma tête aussi. Pour l'instant mon corps et ma tête vont dans le même sens. Pourquoi arrêter là ? A l'heure actuelle, je me sens très bien. Je profite de l'instant présent. Je profite de chaque journée, de chaque entraînement. J'essaie d'emmagasiner de l'expérience. Et même à 34 ans, on en apprend tous les jours, c'est important.

Si on revient sur la saison dernière, sportivement, il y a eu des moments qui vous ont marqué ?

La réception du Leinster en 1/2 finale de Coupe d'Europe. C'est la grande Coupe d'Europe et c'est ultra plaisant à jouer. Ça n'a rien à voir avec le championnat. Donc oui, ça reste un très beau souvenir. Même le déplacement à Gloucester, c'était un super déplacement. Peut-être que cette année, le Covid nous a permis de nous resserrer. On a passé pas mal de temps ensemble, dans les hôtels. On est allé faire des "perfs" à l'extérieur aussi qui étaient ultra importantes pour la suite du championnat, comme à Toulon ou Bordeaux. Il a fallu aller chercher des points, mais aussi passer des périodes compliquées. Mais c'est ce qui fait la force du groupe.

Aller plus haut, faire mieux qu'une finale de Coupe d'Europe et une finale de Top 14 ... Le challenge est très élevé !

Chaque année, il y a un lot de surprises dans le classement du Top 14. Les remises en question sont obligatoires. Je ne pense pas que parce qu'on a fait deux finales, on est légitime à y retourner. Prétendant au titre parce que l'on a joué une finale ? Cela serait une grosse erreur. Il y a une grosse remise en question à faire. Il va falloir bosser encore plus, faire beaucoup de sacrifices. Avoir une cohésion de groupe, plus que l'année dernière.

Pour la cohésion du groupe. Il y a eu des petites balades en barque au Marais Poitevin. Vous avez terminé dans l'eau ?

Non, j'ai été épargné. ( rires )