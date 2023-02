Top 14 : "J'ai senti que ça allait mal se terminer", avoue Christophe Urios avant de retrouver l'UBB

C'était une prise de parole forcément très attendue. Pour la première fois depuis son éviction de l'Union Bordeaux-Bègles, Christophe Urios revient longuement auprès du Midi Olympique sur cette épisode alors qu'il s'apprête à retrouver le stade Chaban-Delmas sur le banc adverse avec Clermont, dimanche soir. Comme à son habitude, il n'esquive aucun sujet même s'il refuse de rentrer dans les détails sur la fin de sa relation avec le président de l'UBB, Laurent Marti, et ne souhaite pas donner les noms des joueurs qui ont réclamé sa tête.

Christophe Urios ne veut pas "dire de mal de Bordeaux" où il s'est "régalé pendant trois ans". En revanche, il avoue avoir senti dès la fin de saison dernière que des choses s'étaient "cassées petit à petit" avec son groupe et qu'il a très vite "senti que ça allait mal se terminer" au début de la suivante, notamment après la défaite face à Toulouse lors de la première journée de Top 14. Il regrette de ne pas avoir gagné "un titre ou deux", lui qui a mené l'UBB à trois demi-finales en trois ans. Malgré les résultats en dents de scie de cette saison, il affirme avoir proposé des solutions à Laurent Marti, auxquelles le patron du club n'a pas donné suite.

Il dédouane Jalibert et Woki

Il répond aux critiques sur son activité de vigneron : "Les gens sont cons... J'ai jamais manqué un entraînement parce que j'allais faire du vin. J'ai quand même le droit de faire ce que je veux de ma vie privée." Il reconnaît, en revanche, quelques erreurs et dit avoir appris trois choses : être meilleur dans la relation avec son président, être plus réactif avec son staff et mieux choisir ses leaders. Enfin, à propos de ses joueurs, il donne sa version des faits. Christophe Urios dédouane complètement Matthieu Jalibert et Cameron Woki de son limogeage malgré leur brouille de fin de saison dernière : "On les a fait passer pour des merdeux, des mecs avec un mauvais état d'esprit... mais, moi, j'ai adoré les entraîner !". Tout en ajoutant que Matthieu Jalibert a été le premier à lui envoyer un message lors de son départ et lors de sa signature à Clermont.

En revanche, il confirme bien que d'autres lui ont "savonné la planche" comme l'avait évoqué la presse. Des joueurs en relation directe avec Laurent Marti. Christophe Urios précise à la suite de ses explications sur Jalibert et Woki : "Par contre, j'ai eu des problèmes avec d'autres... qui étaient moins jeunes ceux-là". Avant de conclure : "En fait, c'est juste ma cabine qu'il ne voulait plus voir ! Mais ce n'est pas grave puisqu'ils vont la voir dimanche". Du Christophe Urios dans le texte.