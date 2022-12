Top 14 : "J'espère que ceux qui étaient là il y a deux ans n'ont pas oublié," les déclas de Bayonne avant Pau

Un choc basco-béarnais pour conclure la phase aller. Deux jours avant Noël, le Boxing Day version 2022 verra s'affronter l'Aviron Bayonnais et la Section Paloise au Stade du Hameau. Un match à enjeu pour deux équipes séparées par cinq places mais seulement quatre points au classement, avant cette 13e journée de Top 14 . En championnat, les Bayonnais sont invaincus à domicile , et se sont imposés une seule fois à l'extérieur, du côté de Clermont . Les Palois, après un début de saison raté, ont redressé la barre et enchaîné depuis leur victoire à La Rochelle .

Une rencontre alléchante donc, au terme de laquelle Bayonne pourrait prendre une option plus que sérieuse dans la course au maintien en cas de victoire.

Les déclas :

Denis Marchois, deuxième ligne et capitaine de l'Aviron Bayonnais : "Ça me fait plaisir de rejouer contre Pau. Je vais avoir à cœur de faire une belle performance, d'essayer de faire un joli match. Mais je ne sais pas si je vais faire le match de l'année... On verra, mais je vais essayer de faire un bon match. Comme j'essaie de faire un bon match à chaque fois.

Les Palois ont vraiment très très bien rebondi depuis les quatre ou cinq derniers matchs du Top14, avec surtout leur victoire à La Rochelle. Ils produisent un beau jeu. Ils méritent leur place. Mais je pense qu'on a mérité aussi la nôtre. On se doutait qu'en début de saison, on allait être un peu au coude-à-coude avec Pau. On l'espérait aussi un peu, je dirais. Heureusement pour tout le monde, on se retrouve au milieu de tableau. Donc c'est bien pour les deux clubs, je pense."

Guillaume Rouet, demi de mêlée de l'Aviron Bayonnais : "Comme tous les autres matches depuis le début de la saison, on va essayer de montrer une belle image de l'Aviron Bayonnais et de faire une belle prestation en espérant ramener quelque chose de là-bas. Ça serait un beau petit cadeau de Noël.

J'espère que ceux qui étaient là il y a deux ans n'ont pas oublié. Ça avait été un tournant de notre saison. On savait très bien que si on gagnait là-bas, le maintien était assuré. On connaît la suite de cette saison malheureuse pour nous, donc j'espère que ça sera une source de motivation en plus pour ceux qui étaient présents."

Grégory Patat, manager général de l'Aviron Bayonnais : "Je ne parlerais pas de pression. C'est un gros défi plutôt, parce qu'on va chez une équipe qui est très performante actuellement. C'est une équipe très consistante et solide sur les fondamentaux en défense, dans les zones de marque. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de confiance en eux. L'objectif va être de sortir le match parfait sur 80 minutes.

Place à la fête, tout simplement. Je crois qu'il y a deux équipes qui veulent défendre leur territoire, qui sont là pour performer. Les Palois vont recevoir et comme je dis, ils sont sur une très bonne dynamique. Je crois qu'ils font partie des meilleures équipes de ce championnat sur le plan comptable. Ils sortent de deux bonus offensifs à domicile. On s'attend à un gros match, un très gros match en somme. On sait qu'il va y avoir beaucoup d'intensité, dans les courses, dans les collisions. Et on sait qu'il faudra être costaud pour performer."

La compo :

Bayonne :

1- Cormenier ; 2- Bosch ; 3-Cotet

4- Marchois (Cap) ; 5- Ceyte

6- Huguet ; 8- Cassiem ; 7- Héguy

9- Rouet ; 10- Lopez

11- Baget ; 12- David ; 13- Maqala ; 14- Erbinartegaray

15- Bogado

Sur le banc : 16- Acquier ; 17- Scholtz ; 18- Mikautadze ; 19- Cridge ; 20- Machenaud ; 21- Robertson ; 22- Martocq ; 23- Talakaï.

Pau :

1- Calles ; 2- Rey ; 3- Papidze

4- Auradou ; 5- Metz

6- Gorgadze (Cap) ; 8- Joseph ; 7- Hewat

9- Robson ; 10- Henry

11- Gailleton ; 12- Vatubua ; 13- Manu ; 14- Colombet

15- Maddocks

Sur le banc : 16- Ruffenach ; 17- Seneca ; 18- Tagitagivalu ; 19- Puech ; 20- Zegueur ; 21- Daubagna ; 22- Debaes ; 23- Corato.