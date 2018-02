Brive-la-Gaillarde, France

Après deux semaines de coupure, dont une de congés, le CA Brive retrouve le Top 14 ce samedi. Le CAB, premier non relégable, reçoit Pau, 8e, pour la 17e journée du championnat à 18 heures. Le match se joue au Stadium sur une pelouse rafistolée cette semaine sur 1.700m² avec des rouleaux de pelouse plaqués en lieu et place d'anciennes zones de gadoue.

La victoire à la maison est impérative pour les Corréziens toujours engagés dans la course au maintien. Ils ne comptent qu'un point d'avance sur Agen, le premier relégable. "On n'a pas le droit à l'erreur" explique Didier Casadéï, l'entraîneur des avants, en interview vidéo ci-dessous.

Contre Pau, le CAB pourra compter sur Vivien Devisme. Le jeune pilier gauche, déniché à Soyaux-Angoulême en Fédérale 1, a été la révélation de la saison passée en Corrèze pour sa première année en Top 14. Mais cet exercice 2017-2018 se révèle galère pour le natif de Calais. Revenu de blessure fin décembre, le gaucher corrézien s'est donné les chances de ne plus rechuter.

"Mon alimentation était trop stricte"

Il rit d'ailleurs un peu jaune quand on met le sujet sur le tapis, "c'est vrai que j'ai été pas mal écarté des terrains, j'espère que cette fois sera la bonne et que je ne me blesserai plus jusqu'à la fin de saison." Car la poisse ne l'a pas franchement lâchée depuis août dernier avec seulement quatre titularisations (deux en Challenge Cup) et sept feuilles de matchs. Côté personnel d'abord : début octobre, il a dû quitter en toute hâte son appartement à cause d'un immeuble qui risque de s'effondrer, le tout pendant une grossesse complexe de sa compagne. Côté sportif ensuite : il n'a cessé d'être freiné par des contractures et petites déchirures musculaires. "Deux semaines par ci, trois semaines par là", alors le natif de Calais a revu son alimentation "qui n'était pas déséquilibrée, car je faisais vraiment attention, mais elle était trop stricte." Alors, Vivien Devisme s'oriente vers un micro-nutritionniste. "Il m'a tout rééquilibré : rajout de légumes, de fruits et de fruits secs pour avoir une alimentation moins acide. J'étais trop riche en protéines et féculents. _Ces aliments acides me créaient des déchets et je me blessais plus facilement_." Le pilier gauche assure se sentir mieux, d'autant qu'il a aussi perdu trois kilos. "Je suis à 109,5kg, et notez bien les cinq cent grammes en dessous de 110 car ils sont très importants (rires)", au lieu de 112,5 kg il y a quelques mois. "Du coup, je me sens plus à l'aise sur mes courses sur le terrain."

"Venant de lui, le meilleur reste à venir"

Vivien Devisme s'est donné la chance de rebondir et Didier Casadéï veut à nouveau croire en lui. "Il a le potentiel", lâche illico le boss des avants du CAB, "mais il faut qu'il soit bien dans sa tête car il peut être en proie au doute quand tout ne roule pas bien. Alors, il faut qu'il fasse abstraction des problèmes éventuels et qu'il aille de l'avant en se persuadant qu'il a beaucoup de capacités, ce qui est le cas." 'Casa' embraye : "venant de lui, le meilleur reste à venir." Sur le visage de Vivien Devisme, 26 ans dans un mois, c'est un franc sourire qui est revenu avant de se frotter à Pau.

Le #Top14 est de retour après 2 semaines off ! Voici la compo du @CABCLRUGBY pour défier Pau

- 2e ligne sud-af Snyman-Marais

- charnière Marques et Laranjeira en 10

- Germain en 15

- banc avec l'international Sanconnie et l'internationnal U20 Bamba#FBSport#CABSPpic.twitter.com/QLNjJ8kJpH — France Bleu Limousin (@FBLimousin) February 16, 2018

Le Devedec au micro de France Bleu Limousin

La rencontre du CAB sera comme d'habitude à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat et un consultant de prestige pour ce match contre Pau à partir de 18h. Julien Le Devedec, le 2e ligne international du CAB, analysera la rencontre au micro de France Bleu Limousin.