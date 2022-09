TOP 14 (J1) - Brive s'apprête à passer son premier gros test contre Lyon

A entendre les joueurs comme le staff, la préparation a été studieuse et l'équipe semble même plus forte que l'an dernier à la même période. "Les joueurs pro ont haussé leur standards physiques" confirme d'ailleurs le préparateur physique Dominique Schenck, qui ajoute d'ailleurs un autre bon point : "On a des blessés de la saison dernière, mais on a pas créé de nouveaux blessés sur cette présaison. On a donc un groupe compétitif physiquement" estime le responsable de l'unité préparation physique du CA Brive.

Le groupe était dense, près de 45 joueurs, avec de nombreux jeunes Espoirs. Ils ont tiré le groupe vers le haut comme les huit recrues estime Thomas Laranjeira. "Elles arrivent avec beaucoup d'enthousiasme et je pense qu'elle vont apporter une plus-value. Déjà, elles vont amener beaucoup de concurrence, et en Top 14, il en faut" complète celui qui sera capitaine ce samedi sur la pelouse.

De la confiance mais de l'humilité

Au moment d'affronter Lyon, Brive reste sur deux matchs amicaux victorieux contre Bristol et le Racing. "C'était important pour le groupe, explique Esteban Abadie,engendrer de la confiance avant de recevoir Lyon à domicile, ça envoie de bons signaux à l'équipe, mais c'est à moderer. Ce sont des matchs amicaux et ce sera un tout autre niveau" ce samedi. Le troisième ligne reste revanchard après les deux défaites en saison régulières contre le LOU l'an dernier (41-0 à l'extérieur, 31-17 à domicile).

"On a une revanche à prendre. C'est un super défi surtout devant nos supporters"

Esteban Abadie cible un point qui sera la clé du match : la discipline, surtout en conquête. Ce sera surtout un défi pour les nouvelles recrues alignées, 3 titulaires dans le paquet d'avant, dont les deux pilliers Malino Vanaï et Marcel van der Merwe. Les 23 joueurs seront scrutés par leur coach. Jeremy Davidson; "L'an dernier, Lyon est venu nous mettre la misère dans une période difficile. J'espère que les joueurs s'en souviennent" conclut le coach. Il le faudra car si le CAB veut s'éviter une fin de saison terrible à chercher le maintien la dernière journée, il faudra prendre les points dès le début de la saison...ça commence donc par une victoire face à Lyon.

Quatre recrues dans la composition de Brive, deux jeunes font leur première

Lyon avec six recrues et du lourd malgré les blessures