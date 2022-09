TOP 14 (J1) - Brive chute pour la première à domicile face à Lyon (31-27)

La première mi-temps était mi-figue, mi-raisin. Si Brive a marqué des points sur toutes ses tentatives d'incursions dans le camp lyonnais, il faut dire qu'elles ont été peu nombreuses. Lyon a dominé la partie, punissant les brivistes comme lors de cet essai de Toby Arnold, juste après être revenu à 10-10 (36e), ce qui permet au LOU de mener au score lors de la rentrée aux vestiaires (17-13). L'autre mauvaise nouvelle de cette première mi-temps, c'est la sortie sur blessure de Setareki Bituniyata, remplacé par Tuicuvu (13e).

En deuxième mi-temps, rebelote. La même domination lyonnaise, la même indiscipline briviste. Et quelques coups du sort avec cet essai-casquette de Joël Kpoko (53e). Revenu à 4 points, Brive cède finalement encore une fois devant les assauts lyonnais, jusqu'à cette dernière action : ce ballon porté qui scelle un essai de pénalité permettant le bonus défensif.

Le coach Jérémy Davidson "très déçu" par la défaite

Le coach du CAB Jeremy Davidson s'est dit très déçu à la fin du match. "On a été imprécis dans les moments forts. En première période, on donne trop d'opportunités à Lyon qui a été très fort dans l'animation offensive. On donne des pénalités qui leur permet de jouer chez nous. En deuxième période, on n'a pas su capitaliser sur nos moments forts. Je suis content de l'état d'esprit des joueurs qui ont voulu se battre jusqu'au bout mais ça n'a pas fonctionné et la victoire n'est pas là." Ce point de bonus défensif est comme le dit Paul Abadie "une maigre consolation".

Bituniyata blessé à l'épaule

En conférence de presse d'après match, Jeremy Davidson a fait le point sur les blessures : ainsi Daniel Brennan a été blessé au mollet en seconde période. L'ailier fidjien Setareki Bituniyata est bien blessé à l'épaule droite, qui s'est déboîtée. Plusieurs autres joueurs ont souffert. "Ca a tapé fort" nous confirmait Paul Abadie en fin de rencontre.