Top 14 | J1 : la Section paloise lance sa saison chez le vice-champion de France Toulon

J - 1 avant la reprise du Top 14 pour la Section paloise. En guise d'hors-d’œuvre, les Palois se déplacent au RCT. Une entame compliquée chez le vice-champion de France. Pau ne part pas favoris mais espère déjouer les pronostics.

Tiens, comme on se retrouve ! Dernière équipe rencontrée la saison passée par les Béarnais, voilà que le vice-champion de France toulonnais se dresse sur leur route dès l'entame de ce Top 14. La Section 9e du dernier Top 14 a manqué de peu les phases finales la saison dernière. Elle espère donc bien y participer cette saison. Avec toujours, parmi les leaders, Steffon Armitage. Comme en fin de saison dernière, le 3e ligne anglais, pressenti pour être capitaine, est là pour motiver ses troupes.

Le 3e ligne de @SectionPaloise et ancien du @RCTofficiel Steffon Armitage @Magicsteffo7 nous parle de ce 1er match #Top14 dimanche à Toulon. pic.twitter.com/Mv1x4Uxuzq — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) August 25, 2017

"Tout le monde est prêt à montrer les progrès effectués, assure Steffon Armitage. Peu importe de démarrer la saison à l'extérieur, on doit commencer la saison comme on veut la finir, c'est à dire en gagnant. Je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès physiquement, avec un staff étoffé d'un préparateur. On est beaucoup mieux que la saison dernière. Mentalement aussi, je pense qu'on a progressé. Avec un groupe renforcé, on a le potentiel pour finir dans les six. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas."

Bianchin, Puech et Stanley blessés

Seulement la Section doit déjà faire face à plusieurs blessures. Vendredi dernier lors de la défaite contre Clermont en match amical (35-14), Martin Puech s’est cassé le bras. L'ex 3e ligne de Colomiers sera absent plusieurs semaines. Soit trois 3e lignes en moins après Paddy Butler, opéré cet été d’une épaule et la convalescence de Peter Saili (cheville) attendu pas avant octobre. Dernier blessé en date, Benson Stanley. Le centre transfuge de Clermont souffre d'une petite déchirure à la cuisse.

Pour le reste des absents, Masalosalo Tutaia devant, ou encore Jalé Vatubua et l'un des derniers arrivés, l'ex Clermontois Adrien Planté à l'aile, ils ne sont pas du voyage. "Ce sont des choix, a précisé Simon Mannix en conférence de presse ce vendredi. Ils ne sont pas au repos. Ils préparent le prochain match", à savoir le déplacement à Toulouse le weekend prochain." Enfin, la Section doit également se passer des services de son talonneur Thomas Bianchin qui souffre des cervicales.

Guirado et Trinh-Duc absents

Côté toulonnais, le talonneur et capitaine la saison dernière Guilhem Guirado et l'ouvreur international François Trinh-Duc ne sont pas dans le groupe. En revanche, le Moneinchon Sébastien Tillous-Borde est dans le groupe varois et sera de la partie dimanche à Mayol.

Toulon / Section, coup d'envoi dimanche 17 heures en clôture de cette première journée de Top 14. C'est à vivre en intégralité sur France Bleu Béarn dès 16h30.

