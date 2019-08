Top 14 (J1) – La Section Paloise offre une belle victoire à son public (35-14)

Pau, France

Dans un Hameau surchauffé par le soleil et son public, les Palois ont fait leur rentrée sous les meilleurs auspices face à Brive. Contre les promus, la Section Paloise s’est battue pour offrir une première victoire dès l’entame de la saison.

L’ouverture du score sera signée par les Béarnais grâce à Atila Septar, en conclusion du travail effectué par Quentin Lespiaucq, et Antoine Hastoy à la transformation. La Section mène 7 à 0 dès le quart d’heure de jeu. Mais le carton rouge de Mathieu Ugenat va faire souffler un vent froid sur un Hameau pourtant surchauffé par le soleil estival.

Réduit à quatorze à la 20e minute, les hommes de Godignon et Manca vous devoir faire face à un sursaut d’orgueil des Brivistes. Si Antoine Hastoy va inscrire deux pénalités supplémentaires pour porter le score à 13-0, Brive va profiter d’une pénalité sifflée contre les Béarnais pour trouver le chemin de l’en-but palois et marquer son premier essai de la rencontre. Hastoy tentera de faire oublier cet écart avec une nouvelle pénalité tirée sur la sirène. Les Palois retournent aux vestiaires en menant 16 à 7.

Réduit numériquement, les hommes de la Section Paloise ne le sont pas sur le terrain et Julien Fumat arrive en soutien de Charly Malié pour inscrire le deuxième essai béarnais et porter le score à 23 à 7 dès la 43e minute.

Puis un faux rythme va s’installer sur le pré palois, avec des erreurs nombreuses de part et d’autres. Brive en profitera pour inscrire son second essai. Mais un mauvais geste sur Atila Septar va conduire le Palois à sortir sur civière et Joris Jurand à écoper d’un carton rouge.

Samuel Marquès puis Antoine Hastoy vont se déchaîner pour inscrire deux nouveaux essais. Il n’en manquait un pour le bonus. Mais les points de la victoire sont là, sur le score de 35 à 14. La première soirée au Hameau sera soirée de fête pour les supporteurs et les joueurs !