Comme un air de déjà vu. Montpellier n'a visiblement pas digéré sa finale perdue face aux même Tarnais en juin dernier au Stade de France. Les rugbymen héraultais se sont inclinés ce dimanche lors de la première journée de championnat face à Castres (25-20) au GGL Stadium mais glanent le point de bonus défensif. Le MHR est 9e de Top 14.

Après une première période où Montpellier a été bousculé, les hommes de Vern Cotter ont mis du temps pour réagir en seconde période. Le vice-champion de France a tout donné dans les dix dernières minutes pour arracher la victoire mais deux essais ont été refusés après arbitrage vidéo.

Pour la première fois sous l'ère Cotter, arrivé l'année dernière, le MHR s'est incliné à domicile. Il faut remonter à mai 2017 pour trouver une trace du dernier revers à la maison. C'était un match de barrage face au Racing 92.

"On est pas encore une grande équipe. Je sais qu'on est capable de mieux jouer. Ce soir on ne va pas tout jeter mais l'équipe doit être capable d'amener plus d'agressivité" - Vern Cotter