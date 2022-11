TOP 14 (J10) : Brive échoue à deux points de La Rochelle (17-19)

Pourtant, Esteban Abadie et ses compères ont tout tenté...

Le match était parti sur de bonnes bases offensives. Sammy Arnold inscrivait un bel essai à la 23e minute. Pourtant, Brive lâchait quelques points au pied, et surtout voyait le retour de La Rochelle, grâce à un faux rythme et des mêlées successives. En deuxième période, La Rochelle repassait devant grâce à un essai de Léo Aouf et deux pénalités. En face, ni Enzo Hervé, ni Stuart Olding, ni Paul Abadie, ni enfin Thomas Laranjeira ne réussissait au pied à convertir les pénalités. Au final, malgré un bel essai de classe de Joris Jurand, Brive échoue à faire tomber la pièce du bon côté.