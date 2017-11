Top 14 (J10) - Sevrée de victoire en championnat, la Section paloise doit battre Brive au Hameau

Après un mois et demi sans victoire en Top 14 et deux défaites consécutives à domicile contre le Stade français et Montpellier, les Palois doivent s'imposer à domicile face à Brive s'ils ne veulent pas dégringoler au classement.

La Section au pied du mur avant de recevoir Brive ce samedi d'après-midi au Hameau. Les Palois 9e de Top 14 restent sur deux défaites contre Montpellier et au Racing 92, et deux défaites consécutives à domicile contre le Stade français et Montpellier. De leur côté, les Brivistes avant-derniers se sont relancés péniblement à domicile il y a quinze jours en battant le Stade français 20 à 19. Les Palois vont devoir faire preuve d'autorité s'ils veulent s'imposer, après un mois et demi sans victoire en Top 14.

Sept changements dans le XV de départ

🏉 Découvrez la composition des Vert et Blanc présentée par la @CaveJurancon pour la réception du @CABCLRUGBY samedi à 18h00 !



🎟 Vous n'avez pas encore vos places ? Réservez-les dès maintenant 👉 https://t.co/9rWTtwW2Zs#SPCAB#TOP14#EnVertEtContreTouspic.twitter.com/lhU0VFFh8w — Section Paloise (@SectionPaloise) November 17, 2017

►Section / Brive 18h, à vivre sur France Bleu Béarn en même temps qu'Élan / Monaco à 18h30.